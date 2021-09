Vidéo : Nintendo lance une nouvelle publicité Metroid Dread

Dans une nouvelle interview avec Jonathan Clarke de New York Q104.3 station de radio, Myles Kennedy a parlé du prochain album de SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS. L’effort sera le suivi de “Vivre le rêve”, sorti en septembre 2018 via Sabrersa propre étiquette Dossiers de la fosse aux serpents, en partenariat avec Records […] More