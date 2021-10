Vidéo : Nintendo partage deux nouvelles publicités pour les superstars de Mario Party

Mario Party Superstars n’est qu’à dix jours du lancement sur Switch, alors quel meilleur moment y a-t-il pour s’exciter pour sa sortie ?

Nintendo a partagé deux nouvelles publicités pour le jeu, nous donnant un aperçu rapide du gameplay des mini-jeux et démontrant également à quel point la série peut être amusante en multijoueur local, comme vous pouvez vous y attendre. Oh, et une pizza qui nous donne bien trop faim.

Vous pouvez consulter les deux ci-dessous :

Si vous envisagez de vous en procurer une copie avant son lancement vendredi prochain, vous serez ravi d’apprendre que des options de précommande sont déjà disponibles. De plus, si vous ne l’avez pas déjà vérifié, assurez-vous de consulter la liste complète des 100 mini-jeux disponibles dans le jeu ici.

Vous attendez celui-ci avec impatience ? Avez-vous beaucoup joué à Mario Party au fil des ans ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.