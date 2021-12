Vidéo : Nos meilleurs pires jeux Switch – Partie 1

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les jeux vidéo ne peuvent pas vraiment se résumer à un nombre. De nombreuses personnes peuvent voir un score de critique moyen de 5/10 – défini comme « moyen » sur l’échelle Nintendo Life – et décider d’éviter le titre à tout prix. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Heureusement, nous avons un gros morceau de texte pour accompagner ce nombre, mais le chemin pour décider de la valeur numérique est compliqué.

Ce que nous essayons de dire, c’est qu’un match avec un faible score n’est pas nécessairement un mauvais match. Le paquet peut être désordonné, mais parfois il y a beaucoup de bien en cours de route. Comme pour tout avis, tout est subjectif et ce que certains peuvent considérer comme « Mauvais » peut être perçu de manière totalement différente par d’autres.

Au cours des prochains jours, Alex, Zion et Jon mettent en lumière des jeux qui, selon eux, sont troublés mais ont des éléments qui transparaissent et donnent du cœur. Tout ce qui est en dessous de 7 ne doit pas être évité et ce sont quelques jeux qui, selon nous, valent toujours votre temps malgré leurs problèmes. Nous commençons aujourd’hui avec le choix de Zion.

Faites-nous savoir si vous êtes d’accord ci-dessous, ou si vous avez d’autres nominés pour des jeux sous-performants qui ont de bons et de mauvais points.