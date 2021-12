Vidéo : Nos meilleurs pires jeux Switch – Partie 3

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Alors que nous clôturons 2021 et attendons avec impatience 2022 – avec toutes les améliorations mesurables qu’il doit sûrement apporter – votre trio préféré de producteurs vidéo est de retour avec la dernière entrée de leur trilogie de jeux Switch « Best Worst ».

Oui, il est temps pour le troisième et dernier choix d’un jeu Switch qui peut être une déception dans le plus grand schéma des choses, mais qui contient suffisamment de bons morceaux pour évoquer des souvenirs heureux. Après tout, tout dans un jeu 5/10 n’est pas totalement « moyen », et notre équipe vidéo intrépide a fouillé dans ses catalogues et ses esprits pour des jeux médiocres qui ont quand même réussi à faire bonne impression, ne serait-ce qu’en partie.

Après les choix de Zion et Alex plus tôt cette semaine, c’est aujourd’hui au tour de Jon de parcourir le meh et de trouver les pépites étincelantes logées partout.

Profitez-en et faites-nous savoir ci-dessous si vous êtes d’accord avec ce jeu final.

