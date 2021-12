Vidéo: Nos réflexions sur Animal Crossing: New Horizons, un mois après la mise à jour 2.0

Image : Nintendo LifeAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Cela fait un mois qu’Animal Crossing: New Horizons a eu cette grosse mise à jour, plus le double DLC Happy Home Paradise qu’aucun de nous n’aurait pu prédire. Lorsque le jeu est sorti pour la première fois, bien qu’à une époque de début de pandémie beaucoup plus étrange que la mise à jour, la plupart d’entre nous l’ont englouti pendant au moins le premier ou les deux premiers mois – alors que s’est-il passé cette fois-ci ?

Nous avons réuni Zion de l’équipe vidéo et Kate de l’équipe de rédaction pour discuter de leurs réflexions, sentiments et découvertes faites lors de la lecture de la mise à jour et du DLC. De plus, parce qu’ils sont tous les deux très bavards et facilement distraits, ils discutent également de chapeaux, de chocolat et de toilettes secrètes.

Regardez la vidéo si vous voulez connaître notre verdict général sur la mise à jour et le contenu téléchargeable, ou simplement pour nous écouter discuter pendant une heure, ou pour assister à la première du visage de Kate sur la chaîne YouTube de Nintendo Life. Qui savait que Kate avait même un visage ? Certainement pas nous, l’auteur mystérieux (et étrangement pluriel) de cet article.

