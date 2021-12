Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Un jour, les robots régneront sur la terre. C’est inévitable. La résistance est futile. Tout comme cela a été prédit dans ces films hollywoodiens avec les robots squelettes brillants et les hommes/politiciens musclés autrichiens, dans un avenir pas si lointain, les ordinateurs deviendront si intelligents qu’ils n’auront pas besoin de nous, humains faibles et faibles, et nous effaceront probablement. en dehors.

Mais tout n’est pas mauvais ! Avant d’arriver à ce stade, nous pouvons utiliser ces robots pour créer du contenu amusant, comme des gros titres de l’actualité, des affaires Ace Attorney ou même Pokémon.

Alex, Zion et Jon ont décidé de décéder un peu plus de temps avant que leurs suzerains robotiques n’arrivent en faisant proposer à un bot des jeux Switch qui n’existent pas réellement (mais bon sang, nous souhaitons qu’ils le fassent). Regardez la vidéo et dites-nous ce que vous en pensez avec un commentaire ci-dessous (qui peuvent être vos propres mots ou générés par une IA, peu importe – de toute façon, nous serons tous recroquevillés sous leurs bottes en acier).

Images : la vie de Nintendo

