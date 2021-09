Vidéo : Nous avons joué à Super Monkey Ball : Banana Mania, alors est-ce bon ?

Super boule de singe et sa suite étaient un pilier pour beaucoup de ceux qui possédaient un GameCube, et Super Monkey Ball Deluxe était un traitement similaire pour les propriétaires d’autres systèmes. SEGA est allé refaire ce dernier (qui n’était que le premier et le deuxième jeu avec quelques extras ajoutés) à partir de zéro sous la forme de Super Monkey Ball Banana Mania, et nous l’avons joué. Parc jurassique!

Étant nous-mêmes des aficionados de Monkey Ball, nous allons être beaucoup plus sensibles aux petits changements qui séparent Banana Mania de son matériel source, et bien qu’il y ait quelques éléments compliqués ici et là, comme une physique légèrement modifiée et une étrange secousse de vitesse à la fin de la rampe à Monkey Target, dans l’ensemble, le package s’annonce comme un très bon moment. Des centaines de niveaux, 12 mini-jeux avec de nombreuses options, une multitude de personnages et de modes à débloquer – c’est vraiment une offre abondante.

Assurez-vous de regarder cette vidéo là-haut avec vos yeux et de l’écouter avec vos oreilles, car d’après l’apparence du code temporel, nous couvrons beaucoup de choses – nous devrions savoir, nous étions là – et faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez envie de faire rouler des simiens.