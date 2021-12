Vidéo : Nous avons une théorie du complot liée à la terre

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

C’est un vieux marronnier maintenant. En 2006, il était décevant – voire surprenant – que Mother 3 n’ait pas été amené en Occident, mais après l’arrivée de Lucas chez Super Smash Bros. en 2015, il semblait évident que nous verrions la troisième partie du La trilogie EarthBound s’est officiellement localisée à un moment donné.

Ce ne devait pas être le cas, du moins pas encore. Dans la vidéo ci-dessus, Mother uberfan Zion-from-Nintendo-Life-here est rejointe par un collègue vidéo et défenseur de EarthBound Jon-from-Nintendo-Life-ici pour discuter de quelques faits et théories sur la franchise, les années de ouï-dire, le état des lieux en ce moment, les formes sous lesquelles Mère pourrait potentiellement revenir dans un avenir proche (ou, en fait, dans un avenir lointain), et ce qu’ils ressentent à ce sujet.

Si vous vous demandez où il en est, le chef de YouTube de NL, Alex-de-Nintendo-Life-ici, a choisi de ne pas rejoindre ses copains vidéo pour cette discussion particulière à la suite de rumeurs selon lesquelles il serait, en fait, vocalement et passionnément anti-mère. Soit ça, soit il était déjà en vacances de Noël au moment de l’enregistrement.

Image: Nintendo Life / Zion Grassl