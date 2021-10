Vidéo: Ole Gunnar Solskjaer s’éloigne en larmes alors que Manchester United s’effondre – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, avait l’air complètement désemparé après la lourde défaite contre Liverpool à Old Trafford.

Malgré le relâchement du pied en seconde période, l’équipe à l’extérieur a écrasé l’équipe locale 5-0, au grand désarroi des supporters.

Ole Gunnar Solskjaer a l’air choqué à temps plein pic.twitter.com/4RTh2DEnnp – Football Daily (@footballdaily) 24 octobre 2021

Solskjaer semblait avoir les larmes aux yeux et ce ne serait pas une surprise si c’était parce qu’il sentait que son rêve s’était effondré devant lui.

L’ancien homme de Molde n’a jamais hésité à admettre son désir de diriger United et il est sûr de dire qu’il y a beaucoup de choses qu’il a bien faites.

Malheureusement, après avoir construit son line-up de stars et avoir eu beaucoup de temps avec le club pour créer quelque chose de magique, il n’avait nulle part où se cacher.

En fin de compte, l’écriture est sur le mur pour Solskjaer et il est difficile de le voir en revenir, certains fans l’appelant à démissionner avec dignité.

Pour tout ce qu’il a bien fait, le légendaire Norvégien n’a pas non plus pu faire franchir la ligne d’arrivée à son équipe et il semble que c’est ce qui lui coûtera.

Solskjaer a fait un meilleur travail que n’importe quel manager de l’ère post-Sir Alex Ferguson en ce qui concerne la reconstruction du club et il peut au moins en être fier.

S’il part, il laissera derrière lui une meilleure équipe que n’importe lequel de ses prédécesseurs, malgré leurs références de haut niveau.

Avec Manchester City et Tottenham Hotspur au coin de la rue, le clou est presque dans le cercueil de Solskjaer et il semble qu’il fera face au sac pendant la pause internationale de novembre ou juste avant Noël.

La majorité des fans aimeraient que cela se produise maintenant, mais le conseil d’administration a tendance à attendre trop longtemps avant de prendre une telle décision.