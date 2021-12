Vidéo : Parcourir le Web sur Apple Watch avec µBrowser

Si vous avez toujours voulu avoir un navigateur Web à votre poignet, il existe maintenant une application pour cela. µBrowser est une application conçue pour vous permettre de saisir une adresse Web ou d’exécuter une recherche avec DuckDuckGo afin que vous puissiez afficher des sites Web sur Apple Watch.

Disponible pour 0,99 $ sur l’App Store, µBrowser offre une expérience de navigation légère qui est utile si vous n’avez aucun autre appareil sur vous mais que vous souhaitez rechercher quelque chose rapidement. En plus de visiter une URL spécifique ou de rechercher sur le Web, vous pouvez également voir vos dernières pages visitées ou enregistrer des pages dans vos favoris. Vous pouvez utiliser l’application compagnon sur iPhone pour gérer vos favoris.

L’application ne peut offrir qu’une expérience de navigation limitée au poignet. Le développeur avertit qu’il existe des limitations avec Javascript et les grandes pages Web, et les connexions ne fonctionneront probablement pas. Il n’y a pas non plus de bouton retour.

Notez que l’Apple Watch a une expérience de navigation intégrée, mais uniquement dans des applications comme Messages où quelqu’un vous a envoyé un lien. Vous pouvez appuyer sur ce lien et parcourir une page Web, mais vous ne pouvez pas entrer une URL ou rechercher une page comme vous le pouvez dans µBrowser.

µBrowser n’est pas l’application la plus pratique car la plupart des gens ne voudront probablement pas naviguer sur le Web sur le petit écran Apple Watch, mais c’est un utilitaire intéressant à avoir en un clin d’œil.

Selon la rumeur, la gamme Apple Watch 2022 comprendrait une nouvelle Apple Watch SE et un modèle «robuste» pour le sport

Apple prévoit une refonte complète de sa gamme Apple Watch pour 2022, y compris une mise à jour de l’Apple Watch SE et une nouvelle Apple Watch avec un design robuste destiné aux athlètes sportifs, selon le journaliste respecté de Bloomberg Mark Gurman. Écrivant dans le dernier volet de sa newsletter Power On, Gurman a déclaré que pour 2022, parallèlement à l’Apple Watch Series 8, Apple prévoyait une mise à jour pour …

watchOS 8.3 Release Candidate étend AssistiveTouch aux anciens modèles d’Apple Watch

Jeudi 9 décembre 2021 01h16 PST par Sami Fathi

La version candidate de watchOS 8.3 a étendu AssistiveTouch, permettant aux utilisateurs de contrôler leur Apple Watch en utilisant uniquement des gestes de la main, aux anciens modèles Apple Watch après que la fonctionnalité était auparavant exclusive aux nouvelles montres Apple Watch. Apple a présenté la fonctionnalité pour la première fois en mai dans le cadre de son engagement continu à rendre ses produits accessibles au plus grand nombre. AssistiveTouch utilise …

Selon la rumeur, la gamme Apple Watch pour 2022 comprendra trois nouveaux modèles

L’analyste respecté Ming-Chi Kuo a soutenu aujourd’hui les rumeurs selon lesquelles Apple envisage de lancer trois nouveaux modèles Apple Watch en 2022. Dans une note aux investisseurs vue par MacRumors, Kuo a déclaré que la gamme Apple Watch 2022 comprendra la série Apple Watch. 8, l’Apple Watch SE de deuxième génération, et une nouvelle version « sports extrêmes »: La nouvelle Apple Watch en 2H22 comprend l’Apple Watch 8,…

Pratique avec la fonction SharePlay d’iOS 15

Avec la mise à jour iOS 15.1 lancée fin octobre, Apple a ajouté SharePlay, une fonctionnalité conçue pour vous permettre d’en faire plus sur FaceTime. En utilisant SharePlay, vous pouvez regarder des films, écouter de la musique et utiliser des applications avec vos amis et votre famille, et nous avons pensé essayer de voir comment cela fonctionne. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. La première étape de toute expérience SharePlay est…

Les dirigeants d’Apple parlent des bracelets de montre : accent mis sur la rétrocompatibilité, la philosophie de conception, etc.

Vendredi 3 décembre 2021 11h32 PST par Sami Fathi

Dans une nouvelle interview, deux dirigeants d’Apple ont discuté de la large gamme d’options de bracelets Apple Watch d’Apple pour les clients, de leur conception et de leur réflexion. Evans Hankey, vice-président du design industriel d’Apple, et Stan Ng, vice-président du marketing produit d’Apple, ont récemment parlé à HYPEBEAST des bracelets Apple Watch. Apple propose une large gamme de bracelets Apple Watch pour…

Twelve South lance ActionBand pour les entraînements Apple Watch

Twelve South a annoncé aujourd’hui le lancement de l’ActionBand, une nouvelle option de bracelet Apple Watch créée pour les amateurs de fitness. L’ActionBand est conçu pour les entraînements et comprend l’Apple Watch dans un tissu en coton éponge doux. Le coton de l’ActionBand est destiné à maintenir l’Apple Watch serrée sur le poignet pour les mesures de fréquence cardiaque, et il absorbe également la transpiration. Il est fait avec…

Mozilla met fin à la prise en charge de Firefox Lockwise Password Manager en décembre

Mozilla a annoncé aux utilisateurs de son application de gestion des mots de passe Lockwise qu’il mettrait fin officiellement au support de l’application le 13 décembre. Bien que le gestionnaire de mots de passe continue de fonctionner après cette date, il ne recevra plus de support ni de mises à jour de sécurité. Lockwise a vu le jour en 2018 sous le nom de Lockbox, une application mobile open source pour iOS, Android et ordinateur de bureau qui permettait aux utilisateurs d’accéder aux identifiants de connexion et …

Les modèles iPhone 14 Pro seront dotés d’un affichage perforé

Les modèles haut de gamme d’iPhone 14 Pro lancés en 2022 devraient avoir un écran perforé, selon le site coréen The Elec. L’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces devraient comporter l’écran amélioré, qui supprimera l’encoche utilisée dans les modèles d’iPhone actuels. La découpe perforée permettra à Apple de fournir une plus grande zone d’affichage tout en…

Apple met à jour le micrologiciel des AirPods, AirPods Pro et AirPods Max

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour du firmware 4C165 pour les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max. Les AirPods et AirPods Max de deuxième génération exécutaient auparavant la version de firmware 4A400. Les AirPods Pro disposaient auparavant du micrologiciel 4A402 et les AirPods 3 exécutaient la version de micrologiciel 4B66. Apple n’offre pas d’informations sur ce qui est inclus dans les mises à jour de firmware actualisées…

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé « secrètement » un accord de 275 milliards de dollars avec la Chine en 2016

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé « secrètement » un accord d’une valeur de plus de 275 milliards de dollars avec des responsables chinois, promettant qu’Apple aiderait à développer l’économie et les capacités technologiques de la Chine, rapporte The Information. Dans un rapport détaillé sur un mur payant basé sur des entretiens et de prétendus documents internes d’Apple, The Information a révélé que Tim Cook avait personnellement conclu un accord de cinq ans…

iOS 15.2 ajoute la fonctionnalité « Historique des pièces et des services » à l’iPhone

Avec le lancement d’iOS 15.2, Apple ajoute une nouvelle section « Historique des pièces et des services » à l’application Paramètres qui permettra aux utilisateurs de voir l’historique de service de leurs iPhones et de confirmer que les composants utilisés pour les réparations sont authentiques. Comme indiqué dans un nouveau document d’assistance, les utilisateurs d’iPhone qui ont installé iOS 15.2 ou une version ultérieure peuvent accéder à Paramètres > Général > À propos pour accéder à l’historique des pièces et des services. Le…

Apple lance le nouveau micrologiciel du chargeur MagSafe [Updated]

Apple a publié aujourd’hui un firmware mis à jour pour le chargeur MagSafe, compatible avec les modèles iPhone 12 et iPhone 13 dotés d’aimants à l’intérieur. Le nouveau firmware est la version 10M229, au lieu de 9M5069. Notez que dans l’application Paramètres, vous verrez un numéro de version plutôt que le numéro de firmware. La nouvelle version est 247.0.0.0 et l’ancienne 174.0.0.0. Le chargeur MagSafe est initialement sorti à l’automne…

Kuo: AirPods Pro 2 avec un nouveau design et une puce améliorée à lancer fin 2022

Mercredi 8 décembre 2021 00h11 PST par Sami Fathi

Les AirPods Pro 2, la première mise à jour des AirPods Pro depuis leur lancement en 2019, seront lancés au quatrième trimestre 2022, selon l’analyste Apple Ming Chi-Kuo. Dans une note obtenue aujourd’hui par MacRumors, Kuo a déclaré que les AirPods Pro de deuxième génération seront lancés au cours du dernier trimestre de 2022. Des rapports antérieurs ont indiqué que les AirPods allaient être lancés l’année prochaine, mais à l’exclusion d’un…

Apple offre aux clients une seconde chance d’acheter AppleCare+ après la réparation de leur iPhone ou Mac

Apple offre désormais aux clients qui ont fait face à une réparation coûteuse pour un iPhone ou un Mac une seconde chance d’acheter une couverture AppleCare + pour l’appareil, bien que certaines conditions soient attachées à la politique. Dans une note interne de cette semaine, obtenue par MacRumors, Apple a déclaré que les clients qui ont fait réparer un iPhone ou un Mac dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple sont…

Rapport : les utilisateurs iOS qui se désengagent du suivi des applications continuent d’être suivis par Facebook et Snapchat

Les interprétations « lâches » des politiques de confidentialité d’Apple permettent à des applications telles que Facebook et Snapchat de continuer à suivre les utilisateurs pour des publicités ciblées même lorsqu’ils ont demandé à ne pas être suivis, rapporte le Financial Times. En mai, Apple a lancé sa fonctionnalité de transparence du suivi des applications qui permet aux utilisateurs de refuser d’être suivis sur les applications et les sites Web à des fins publicitaires. Sept mois…

macOS 12.1 corrige les icônes de la barre de menus masquées par Notch sur les MacBook Pro 2021

Apple a lancé mardi macOS Monterey 12.1 Release Candidate aux développeurs pour qu’ils les testent, et selon les notes de version, la mise à jour résout un problème avec l’encoche masquant les « extras de la barre de menu » sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Les « extras de la barre de menus » sont les petites icônes qui apparaissent sur le côté droit de la barre de menus, offrant aux utilisateurs un accès pratique aux commandes spécifiques à l’application….