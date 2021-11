Vidéo: Paul Pogba subit une blessure au sol d’entraînement en France – Man United News And Transfer News

Paul Pogba pourrait être absent plus longtemps que sa suspension de trois matches, car il s’est blessé à l’entraînement.

Le joueur de 28 ans s’est retiré de l’équipe de France pour les prochains internationaux contre le Kazakhstan et la Finlande.

Il raterait également le prochain match de Premier League de United contre Watford de toute façon alors qu’il purgerait le dernier de ses trois matches de suspension pour une infraction au carton rouge contre Liverpool lors de la raclée 5-0 à Old Trafford le mois dernier.

Selon ., Pogba souffre d’une blessure à la cuisse droite et est sorti en boitant de l’entraînement de son équipe nationale « dans une douleur visible » hier.

« La blessure a été subie après avoir tiré avec son pied droit pendant l’entraînement », a déclaré le média.

« Il est ensuite sorti du terrain avec le médecin de l’équipe Franck Le Gall.

« Pogba quittera l’équipe de France mardi tandis que le sélectionneur Didier Deschamps a fait appel au milieu de terrain de l’AS Roma Jordan Veretout pour le remplacer. »

L’étendue de la blessure est inconnue à ce stade.

Dans une vidéo publiée par RMC Sport en France, le cri de douleur de Pogba peut être clairement entendu après avoir frappé le ballon.

🇫🇷 Paul Pogba s’est blessé à la cuisse droite, après une frappe à l’entraînement. pic.twitter.com/jL260lhEt4 – RMC Sport (@RMCsport) 8 novembre 2021

Avec des matchs difficiles à venir contre Villareal en Ligue des champions et Chelsea et Arsenal en Premier League, le patron de United assiégé Ole Gunnar Solskjaer ne peut pas se permettre de perdre plus de joueurs.

Le compatriote de Pogba, Raphael Varane, est également actuellement blessé et Luke Shaw et Marcus Rashford se sont retirés du camp anglais en raison de problèmes de forme physique.

Pogba a commencé la saison en feu pour United, enregistrant quatre passes décisives en un match et sept dans les trois premiers.

Cependant, sa forme, ainsi que celle du reste de l’équipe, s’est depuis effondrée et certains pourraient même affirmer qu’un certain temps d’arrêt pourrait être le meilleur pour le joueur et lui donner le temps de se ressaisir.