Vidéo: Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl traités pour une nouvelle publicité

La dernière aventure Pokémon approche à grands pas et Nintendo a sorti une toute nouvelle publicité pour nous faire vibrer pour la grande sortie.

Oui, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl seront lancés exclusivement sur Nintendo Switch le 19 novembre, soit dans seulement deux semaines et demie. Les jeux raconteront l’histoire des Pokémon Diamant et Perle originaux, ramenant les joueurs dans la région de Sinnoh une fois de plus, avant que Pokémon Legends: Arceus ne nous livre une toute nouvelle histoire dans la même région au début de l’année prochaine.

Le mois dernier, nous avons été invités à une session d’avant-première spéciale pour découvrir les jeux de première main ; nos premières impressions étaient que les nouveaux remakes se sentent assez sûrs, pour le meilleur ou pour le pire, alors assurez-vous de jeter un coup d’œil si vous souhaitez vous lancer dans l’une ou l’autre version plus tard ce mois-ci.

Bien sûr, nous aurons également notre examen complet pour vous un peu plus près de la sortie. Les précommandes pour les deux jeux sont disponibles en ce moment même.