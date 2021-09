Vidéo: Pokémon Evolutions Episode 1 – ‘The Champion’ est maintenant gratuit à regarder en ligne

Comme promis la semaine dernière, le premier épisode de Pokémon Evolutions – une nouvelle série animée qui sera diffusée entièrement gratuitement sur YouTube – est maintenant en ligne.

Il s’appelle The Champion et donne le coup d’envoi dans la région de Galar ; comme indiqué précédemment, la série de huit épisodes visitera chacune des huit régions principales de la série dans l’ordre, en commençant par la plus récente. Voici le synopsis :

Que se passe-t-il dans le cœur d’un Champion ? Les doutes? Regrets? Détermination? Peut-être les trois ?

Branchez-vous pour l’épisode 1 d’Évolutions Pokémon alors que Leon, le plus grand champion Pokémon que Galar ait connu, se prépare à relever l’un de ses plus grands défis !

Épisodes à venir

Voici un aperçu des épisodes encore à venir, ainsi que leurs dates de diffusion. Nous mettrons à jour cet article pour inclure les huit au fur et à mesure de leur lancement, alors n’hésitez pas à ajouter cette page à vos favoris et à revenir régulièrement.

9 septembre 2021 : « The Champion » avec la région de Galar 23 septembre 2021 : « The Eclipse » avec la région d’Alola 7 octobre 2021 : « The Vision » avec la région de Kalos 21 octobre 2021 : « The Plan » avec la Région Unova 2 décembre 2021 : « The Rival » avec la région de Sinnoh 9 décembre 2021 : « The Wish » avec la région de Hoenn 16 décembre 2021 : « The Show » avec la région de Johto 23 décembre 2021 : « The Quest » mettant en vedette la région du Kanto

Si vous en voulez plus, assurez-vous de consulter Twilight Wings, une autre série Pokémon gratuite diffusée l’année dernière.