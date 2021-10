Vidéo : Pokémon Evolutions – Regardez tous les épisodes ici

Mettre à jour: L’épisode quatre de la série animée Pokémon Evolutions est désormais disponible en ligne. Vous pouvez regarder tous les épisodes en direct ci-dessous.

Article original: Pokémon Evolutions – une nouvelle série animée qui sera entièrement diffusée gratuitement sur YouTube – a maintenant commencé.

Ci-dessous, nous partagerons chacun des huit épisodes de la série au fur et à mesure de leur mise en ligne. Continuez à faire défiler pour trouver une liste complète des futurs épisodes, ainsi que leurs dates de sortie.

Épisode 1 – « Le champion »

Que se passe-t-il dans le cœur d’un Champion ? Les doutes? Regrets? Détermination? Peut-être les trois ? Branchez-vous pour l’épisode 1 d’Évolutions Pokémon alors que Leon, le plus grand champion Pokémon que Galar ait connu, se prépare à relever l’un de ses plus grands défis !

Épisode 2 – « L’éclipse »

Avec un brin de détermination et de courage, Lillie jure de sauver sa mère et de ramener son ami Nebby ! Mais sois forte, Lillie, il semble y avoir une sinistre présence à l’horizon… Vous ne voudrez pas manquer une seconde de l’action dans l’épisode 2 d’Évolutions Pokémon !

Épisode 3 – « Le visionnaire »

Lorsque vous poursuivez votre rêve, abandonnez-vous quand tout le monde vous dit que c’est faux ? Faut-il écouter ? Ou continuez-vous à suivre votre vision, même si cela met tout Kalos en danger ? Pour Lysandre, cela n’a jamais été une question… Découvrez si le plan de Lysandre se concrétise dans l’épisode 3 d’Évolutions Pokémon !

Épisode 4 – « Le plan »

Un sinistre complot qui manipule à la fois les humains et les Pokémon a été réalisé !

Tous les projets de Ghetsis se mettent en place, mais qu’est-ce que cela signifie pour le sort de la région d’Unova ?

Branchez-vous sur l’épisode 4 d’Évolutions Pokémon pour le découvrir !

Épisodes à venir

Voici un aperçu des épisodes encore à venir, ainsi que leurs dates de diffusion. Nous mettrons à jour cet article pour inclure les huit au fur et à mesure de leur lancement, alors n’hésitez pas à ajouter cette page à vos favoris et à revenir régulièrement.

9 septembre 2021 : « The Champion » avec la région de Galar 23 septembre 2021 : « The Eclipse » avec la région d’Alola 7 octobre 2021 : « The Vision » avec la région de Kalos 21 octobre 2021 : « The Plan » avec la Région Unova 2 décembre 2021 : « The Rival » avec la région de Sinnoh 9 décembre 2021 : « The Wish » avec la région de Hoenn 16 décembre 2021 : « The Show » avec la région de Johto 23 décembre 2021 : « The Quest » mettant en vedette la région du Kanto

Si vous en voulez plus, assurez-vous de consulter Twilight Wings, une autre série Pokémon gratuite diffusée l’année dernière.