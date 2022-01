Vidéo : Pokémon Evolutions – Regardez tous les épisodes ici

Mettre à jour: L’épisode huit de la série animée Pokémon Evolutions est désormais disponible en ligne, ce qui signifie que toute la série est désormais en ligne. Vous pouvez regarder tous les épisodes ci-dessous.

Article original: Pokémon Evolutions – une nouvelle série animée qui sera entièrement diffusée gratuitement sur YouTube – a maintenant commencé.

Ci-dessous, nous partagerons chacun des huit épisodes de la série au fur et à mesure de leur mise en ligne. Continuez à faire défiler pour trouver une liste complète des futurs épisodes, ainsi que leurs dates de sortie.

Épisode 1 – « Le champion »

Que se passe-t-il dans le cœur d’un Champion ? Les doutes? Regrets? Détermination? Peut-être les trois ? Branchez-vous pour l’épisode 1 d’Évolutions Pokémon alors que Leon, le plus grand champion Pokémon que Galar ait connu, se prépare à relever l’un de ses plus grands défis !

Épisode 2 – « L’éclipse »

Avec un brin de détermination et de courage, Lillie jure de sauver sa mère et de ramener son ami Nebby ! Mais sois forte, Lillie, il semble y avoir une présence sinistre à l’horizon… Vous ne voudrez pas manquer une seconde de l’action dans l’épisode 2 d’Évolutions Pokémon !

Épisode 3 – « Le visionnaire »

Lorsque vous poursuivez votre rêve, abandonnez-vous quand tout le monde vous dit que c’est faux ? Faut-il écouter ? Ou continuez-vous à suivre votre vision, même si cela met tout Kalos en danger ? Pour Lysandre, cela n’a jamais été une question… Découvrez si le plan de Lysandre se concrétise dans l’épisode 3 d’Évolutions Pokémon !

Épisode 4 – « Le plan »

Un sinistre complot qui manipule à la fois les humains et les Pokémon a été réalisé !

Tous les plans de Ghetsis se mettent en place, mais qu’est-ce que cela signifie pour le sort de la région d’Unova ?

Branchez-vous sur l’épisode 4 d’Évolutions Pokémon pour le découvrir !

Épisode 5 – « Le rival »

Quelle que soit la vitesse à laquelle vous courez, vos rivaux ont toujours une longueur d’avance, vous poussant à améliorer vos compétences. Finalement, vous devrez affronter votre rival dans vos voyages… pour Barry, ce moment est venu. Visitez la région de Sinnoh dans Pokémon Evolutions Episode 5 et découvrez comment se déroule la rivalité de Barry !

Épisode 6 – « Le souhait »

Toute sa vie, on a dit à Zinnia de faire passer les souhaits de son peuple avant les siens et de respecter son devoir envers Hoenn. Mais quand le Pokémon Légendaire Rayquaza arrivera, aura-t-elle ce qu’il faut ? Plongez dans l’histoire et la légende de Hoenn dans l’épisode 6 d’Évolutions Pokémon !

Épisode 7 – « Le spectacle »

Tenues… lumières… maquillage ! Le rideau se lève sur les Kimono Girls alors qu’elles racontent l’histoire du Pokémon légendaire de Johto ! Voyagez jusqu’à Johto et découvrez les secrets de cette région historique dans l’épisode 7 d’Évolutions Pokémon !

Épisode 8 – « La découverte »

Avez-vous entendu la rumeur? Quel pourrait être le Pokémon le plus puissant jamais découvert à Kanto ! Green a commencé sa recherche de ce Pokémon insaisissable… mais elle n’est pas la seule à courir pour l’attraper ! Rejoignez la quête dans la finale palpitante d’Évolutions Pokémon !

Liste complète des épisodes

Tous les épisodes sont désormais en direct. Voici les dates de leur sortie :

9 septembre 2021 : « The Champion » avec la région de Galar 23 septembre 2021 : « The Eclipse » avec la région d’Alola 7 octobre 2021 : « The Vision » avec la région de Kalos 21 octobre 2021 : « The Plan » avec la Région Unova 2 décembre 2021 : « The Rival » avec la région de Sinnoh 9 décembre 2021 : « The Wish » avec la région de Hoenn 16 décembre 2021 : « The Show » avec la région de Johto 23 décembre 2021 : « The Discovery » mettant en vedette la région du Kanto

Si vous en voulez plus, assurez-vous de consulter Twilight Wings, une autre série Pokémon gratuite diffusée l’année dernière.