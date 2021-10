Vidéo pratique avec le nouveau MacBook Pro 14 pouces

Bonne journée de lancement du MacBook Pro ! Les nouveaux MacBook Pro M1 Pro et ‌M1‌ Max d’Apple sont désormais entre les mains des clients après ce qui semble être des années d’attente pour les nouvelles machines. Nous avons acheté un MacBook Pro 14 pouces et avons pensé partager nos premières réflexions et premières impressions avec les lecteurs de MacRumors.

En ce qui concerne l’expérience de déballage, il n’y a pas grand-chose de nouveau, mais Apple a regroupé les MacBook Pro avec des autocollants noirs pour correspondre au clavier noir, un changement par rapport aux autocollants blancs traditionnels. Il existe également un nouveau câble tressé USB-C vers MagSafe qui fonctionne avec le port ‌MagSafe‌ à des fins de charge rapide.



La charge rapide fonctionne également avec USB-C sur les modèles 14 pouces, mais avec ce modèle de base que nous avons ici, vous avez besoin d’un adaptateur secteur amélioré. Il est livré avec un adaptateur d’alimentation de 67 W par défaut, mais vous aurez besoin d’une puissance de sortie plus élevée pour une charge rapide, c’est-à-dire l’adaptateur d’alimentation de 96 W fourni avec la machine haut de gamme de 14 pouces. Si vous avez le MacBook Pro 16 pouces, vous obtiendrez un adaptateur secteur de 140 W et vous aurez besoin de ‌MagSafe‌ pour une charge rapide.

Du point de vue de la conception, les MacBook Pro rappellent le PowerBook G4 avec un design plus épais et plus lourd qui ramène un port HDMI et un emplacement pour carte SD aux côtés des ports Thunderbolt 4, du port de chargement ‌MagSafe‌ et d’une prise casque 3,5 mm améliorée (elle prend en charge les hautes performances). casque à impédance). Il n’y a plus de logo « MacBook Pro » sous l’écran, Apple marquant à la place le mot dans le bas de la machine.



L’encoche ressort un peu à première vue car ce n’est pas quelque chose que les gens ont l’habitude de voir sur un MacBook, mais quelques minutes seulement après l’utilisation de la machine, elle se fond en quelque sorte dans l’arrière-plan comme sur l’iPhone et vous obtenez habitué.

Apple a repensé le clavier et l’a rendu tout noir avec des touches rétroéclairées, et il a fière allure. Il ressemble au modèle de l’année dernière, mais pas tout à fait le même car il est un peu plus silencieux et plus doux, mais toujours agréable à taper. Il n’y a plus de Touch Bar, et Apple a plutôt mis en place une rangée complète de touches de fonction et une belle grosse touche Escape sur laquelle il est facile d’appuyer. Il s’agit d’un clavier à interrupteur à ciseaux, vous ne devriez donc pas rencontrer de problèmes de défaillance comme les claviers papillon.



L’écran mini-LED, qui prend en charge ProMotion, est éclatant, net et super lumineux. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport aux modèles Mac Intel et ‌M1‌ antérieurs grâce à la qualité d’affichage et aux lunettes affinées. ProMotion n’est pas aussi visible que sur l’iPhone‌ et l’iPad pour la plupart des tâches, mais vous pouvez le voir lorsque vous faites défiler des sites Web.

Par rapport au MacBook Pro ‌M1‌ que nous avons sous la main, le modèle 14 pouces offre le double des performances multicœurs et le double des performances du GPU sur les références, et cela devrait également se traduire par des gains d’utilisation notables dans le monde réel.

Apple a déclaré que ces MacBook Pro disposent des meilleurs systèmes audio d’un ordinateur portable, et ce n’était pas une exagération. Les haut-parleurs des nouveaux MacBook Pro offrent un son clair et plein et des volumes plus élevés que les modèles MacBook Pro précédents. Il n’y a pas de distorsion au volume maximum, et ceux-ci peuvent remplacer les haut-parleurs de bureau pour ceux qui les utilisent maintenant.

Nous aurons beaucoup plus de couverture MacBook Pro à venir, alors assurez-vous de rester à l’écoute de MacRumors. Et si vous avez un nouveau MacBook Pro, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.