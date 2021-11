Vidéo : Prise en main de la 3DS Dragon Quest L’Occident n’a jamais eu à jouer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dragon Quête XI est un jeu fantastique auquel vous pouvez jouer sur Switch dès maintenant, mais il ne faut pas oublier qu’à son lancement initial, il était sur une autre console Nintendo : la 3DS.

Lorsque Dragon Quest XI est arrivé dans les magasins japonais en 2017, il est sorti sur PS4 et 3DS. La version 3DS est fascinante car c’est un jeu totalement différent en termes de présentation ; L’ordinateur de poche de Nintendo ne pouvait évidemment pas rivaliser avec la PS4 en termes de puissance de traitement, il a donc obtenu une version unique de l’aventure. Ce qui est encore plus étonnant, c’est qu’au début, au moins, la version 3DS a dépassé l’édition PS4.

La 3DS a accueilli des ports plutôt ambitieux, bien sûr, comme l’étonnamment efficace Xenoblade Chroniques 3D, et le peu moins qu’impressionnant Hyrule Guerriers Légendes. Naturellement, certaines concessions ont été faites dans le département graphique pour faire fonctionner Dragon Quest XI sur le processeur ARM11 dual-core de la 3DS, mais une bonne partie du début du jeu fait un effort supplémentaire en reproduisant tout ce qui se passe dans la 3D attendue dans tandem avec une version 2D sur l’écran du bas. Si cela ressemble aux gubbins 2D inclus dans Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, ce n’est pas si surprenant – parce que toutes ces bonnes choses 2D sont originaires de la 3DS !

Ce qui rend tout cela encore plus remarquable, c’est que la prochaine console portable de Nintendo – la Switch – a été capable de gérer un port assez fidèle de l’itération PS4, ce qui, lorsque vous comparez les versions 3DS et PS4, montre à quel point le l’écart est entre la technologie de jeu domestique et portable de nos jours.

Malheureusement, Dragon Quest XI est resté une exclusivité japonaise – c’est pourquoi nous avons pensé qu’il serait bien de revisiter le jeu afin que plus de gens puissent voir à quel point c’était une réussite incroyable – et de souligner le fait que Dragon Quest XI est un jeu qui couvre les générations de matériel d’une manière que peu d’autres JRPG peuvent gérer.

