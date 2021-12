L’attachée de presse Jen Psaki a été pressée par Peter Doocy de Fox News concernant une série de vols organisés dans le commerce de détail, affectant notamment la région de la baie de San Francisco.

« Quand un énorme groupe de criminels s’organise et qu’ils veulent aller piller un magasin jusqu’à ce que les étagères soient propres, vous pensez que c’est à cause de la pandémie? » demanda Doocy. « Je pense qu’une cause profonde dans beaucoup de communautés est la pandémie, oui. » répondit Psaki.

Le pillage organisé est un problème dans plusieurs villes américaines depuis 2020. Plusieurs cas ont été causés à la suite de troubles sociaux, souvent causés par des tirs de la police, où des criminels ont profité du chaos et pillé des magasins. Cependant, les réseaux de vol organisés sont devenus un fardeau constant en Californie, en particulier dans la région de la baie.

De grands groupes de voleurs ont envahi plusieurs magasins haut de gamme et autres grands magasins, dont un magasin Louis Vuitton à San Francisco le 23 novembre. Certains magasins ont été entièrement vidés de leurs marchandises à plusieurs reprises, provoquant des fermetures. Les criminels sont connus pour remplir avec désinvolture des sacs de marchandises tandis que les acheteurs et la sécurité les regardent désespérément.

Des vols à main armée rampants ont poussé plusieurs points de vente au détail à monter à bord à Union Square à San Francisco afin d’empêcher le pillage. Cela a mis un frein à la saison de Noël autrement occupée et festive du quartier. À Oakland, une équipe de presse couvrant un vol récent a été la cible d’une tentative de vol à main armée. Un garde de sécurité qui protégeait l’équipage, Kevin Nishita, a été tué par balle lors de l’incident.

En Californie, le vol de marchandises d’une valeur inférieure à 1 000 $ est classé comme un délit. Cela a été promulgué en 2014 avec l’adoption de la proposition 47. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a récemment blâmé les responsables locaux pour le vol généralisé, citant l’absence de poursuites en ce qui concerne le vol à l’étalage. Bien que Newsom ait vanté les mesures de « réforme de la justice pénale » mises en œuvre par son administration et défendu la proposition 47, il a qualifié la récente série de vols organisés d’« inacceptable ».

« Si des gens entrent par effraction, des gens volent votre propriété, ils doivent être arrêtés. La police doit les arrêter. Les procureurs doivent les poursuivre. Les juges doivent tenir les personnes responsables d’avoir enfreint la loi », a déclaré Newsom. « Ce ne sont pas des crimes sans victime, et je n’ai aucune empathie pour ces éléments criminels. »

Le gouverneur a appelé à la poursuite des vols de moins de 950 $ en tant que délits pouvant être «empilés» en crimes pour les récidivistes. « Je veux voir des efforts locaux. Je veux les voir intensifier », a déclaré Newsom, qui était auparavant maire de San Francisco. «Regardez les lois. Vous avez la capacité. Empilez les récidivistes et passez aux poursuites.