Vidéo : Quelqu’un a déjà mis la main sur le nouveau MacBook Pro

Un YouTuber vietnamien a publié une vidéo complète du nouveau MacBook Pro d’Apple (2021) quelques jours avant sa sortie officielle, et avant même que les influenceurs habituels n’aient mis la main dessus.

SANG SÁNG SUỐT a posté la vidéo sur YouTube samedi :

La vidéo montre tous les changements de conception physique apportés au nouveau Pro, y compris le facteur de forme plus épais et le retour passionnant de certains ports.

Il révèle également le premier aperçu d’un écran fonctionnel avec encoche, montrant comment certaines fenêtres logicielles fonctionnent sur le plus grand écran doté d’une encoche pour la webcam 1080p.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Apple a annoncé le nouveau MacBook Pro plus tôt cette semaine aux côtés de ses nouveaux AirPods 3. Il comprend un nouvel écran mini-LED 120 Hz et un tout nouveau silicium Apple sous la forme des puces M1 Pro et M1 Max. Apple affirme que les nouvelles puces offriront 70% de performances CPU en plus par rapport à M1 et doubleront les performances graphiques. Cela signifie que le nouveau MacBook Pro battra facilement le précédent MacBook Pro 13 pouces avec M1 pour la couronne du meilleur MacBook actuellement disponible.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.