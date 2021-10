Vidéo: Raphael Varane et Paul Pogba font preuve de leadership dans la victoire de la France – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United adoreront voir comment Paul Pogba et Raphael Varane ont mené leur équipe internationale à la victoire contre l’Espagne lors de la finale de l’UEFA Nations League.

Le duo français a toujours été considéré comme crucial dans la configuration de l’équipe, mais leur contribution va au-delà de ce qu’ils font avec le ballon, comme en témoignent les vidéos ci-dessous.

– Pogba : « Il faut être agressif ! Cela commence de l’avant jusqu’à l’arrière, nous récupérons le ballon et nous attaquons ! Et oui, nous allons courir beaucoup car ils ont des joueurs de qualité, mais nous aussi. Nous devons garder le ballon et leur faire mal. 2ème mi-temps, nous devons être agressifs. #mufc https://t.co/FC8o6WClbi – UtdXclusive 🔴 (@UtdXclusive) 11 octobre 2021

Ce côté de Raphael Varane que de nombreux fans de Man Utd n’ont jamais vu auparavant. ?? Ronaldo, Pogba, Varane, Cavani, Maguire, Bruno Fernandes, etc. #mufc ont plusieurs meneurs dans le vestiaire.pic.twitter.com/oKW61Yp28u – UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) 12 octobre 2021

Il est intéressant de noter que les choses que Pogba exige de ses coéquipiers sont assez similaires à ce que Ole Gunnar Solskjaer demande à son équipe à United.

Par exemple, le légendaire Norvégien a déjà déclaré qu’il ne voulait pas que ses joueurs soient dépassés par l’opposition alors qu’il tentait de créer une atmosphère de travail à Carrington.

Solskjaer a également essayé de mettre en œuvre une presse agressive et haute avec les Diables rouges et bien que son objectif ne soit jamais de garder une possession inutile, il a demandé à ses joueurs de mieux garder le ballon et de blesser l’opposition en étant direct et agressif sur le ballon aussi.

Varane a été qualifié de leader discret dans le passé, il est donc bon de voir également ce qui se passe dans les coulisses.

Pogba est souvent mal représenté dans les médias, beaucoup l’accusant de s’amuser trop et de ne pas montrer son expérience ou de prouver son leadership dans le passé.

Ici, il est mis à nu pour tous de voir que, même dans une équipe de stars comme celle de France, il a pris la parole et a exigé plus de ses coéquipiers.

Les hommes de Didier Deschamps donneraient le coup d’envoi en seconde période pour battre l’Espagne et bien que tout ne soit pas dû à Pogba, on voit clairement que ses coéquipiers ont répondu à ce qu’il appelait.

Les fans de Manchester United espèrent que la paire de classe mondiale pourra contribuer de la même manière pour leur club et compte tenu des rumeurs, il est probable qu’ils le fassent déjà.