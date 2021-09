Vidéo : Regardons de plus près la première bande-annonce de Kirby et The Forgotten Land

L’un des faits saillants du Nintendo Direct de la semaine dernière a été sans aucun doute la révélation de Kirby and the Forgotten Land, un nouveau jeu Kirby en 3D destiné à Switch l’année prochaine.

Nous avons eu droit à un peu plus de deux minutes de séquences au total comprenant de grands espaces 3D, des capacités de combat et de copie, et beaucoup de Kirby se dandinant sur son solitaire. En fait, s’étant tellement habitué à la formule de style Kirby Star Allies, où Kirby et ses amis se retrouvent à rebondir sur des niveaux 2D plus compacts, voir notre puffball préférée errer dans une zone aussi vaste était tout à fait le spectacle à voir.

Pour examiner la bande-annonce plus en détail, notre propre suzerain de la vidéo, Alex Olney, a pris le temps de disséquer chaque image de séquence, analysant – et peut-être sur-analysant – chaque petit détail pour voir ce que nous pouvons apprendre sur cette nouvelle version.

Assurez-vous de le vérifier ci-dessus et faites-nous savoir s’il y a autre chose que vous avez repéré dans les commentaires ci-dessous.