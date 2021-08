Vidéo : Sega sort le deuxième épisode de « Sonic Colors : Rise Of The Wisps »

in

Mettre à jour [Fri 27th Aug, 2021 02:30 BST]: Sega a publié le deuxième et dernier chapitre de sa série Web animée en deux parties, Sonic Colors: Rise of the Wisps. Avez-vous apprécié cette courte série ? Dites-nous dans les commentaires.

Dans l’épisode culminant d’aujourd’hui, les températures augmentent alors que Sonic et Jade Wisp s’affrontent avec l’homme de main robotique du Dr Eggman et le diabolique doppelganger de Blue Blur, Metal Sonic. Le duo doit tenter de sauver les feux follets des griffes du Dr Eggman avant qu’il n’exploite leur pouvoir pour ses propres plans diaboliques. C’est une course contre la montre alors que Sonic et Jade se battent pour contrecarrer les plans du Dr Eggman pour conquérir l’univers.

Histoire originale [Fri 20th Aug, 2021 03:30 BST]: Promouvoir Couleurs soniques ultimes avant sa sortie en septembre, Sega a lancé une toute nouvelle série Web animée intitulée Rise of the Wisps. Le premier des deux épisodes est désormais disponible sur la chaîne YouTube officielle de Sonic the Hedgehog.

La série – produite par Yukio Kusumoto et réalisée par Tyson Hesse – présente aux fans le nouveau Jade Wisp et accueille également le retour de Sonic, Tails et du célèbre Dr. Eggman. Voici le résumé du premier épisode, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus.

“Dans l’épisode d’aujourd’hui, Sonic et Tails sont rejoints par un seul Jade Wisp, qui échappe de justesse à la promenade au charme trompeur de Sweet Mountain au parc d’attractions interstellaire incroyable du Dr Eggman. Ensemble, Sonic, Tails et leur nouveau compagnon doivent s’unir pour découvrir Dr. Le complot diabolique d’Eggman pour exploiter les pouvoirs des feux follets et conquérir l’univers. “

Dans le passé, Sega a publié des courts métrages d’animation similaires pour Sonic Mania et Team Sonic Racing. Sonic Colors Ultimate sera lancé sur Nintendo Switch le mois prochain le 7 septembre. Les précommandes sont disponibles dès maintenant.

