Vidéo solide dans un design unique

Les projecteurs se sont améliorés à pas de géant au cours de la dernière décennie. Il fut un temps où posséder un projecteur décent signifiait avoir une boîte massive qui était lourde et devait toujours être branchée. Mais les projecteurs portables sont de plus en plus populaires, et de nos jours, ils ne sont pas terribles. BenQ a récemment dévoilé un duo de projecteurs portables, dont le nouveau BenQ GV30, qui offre un design unique et vise à offrir un son décent.

Mais quelle est la performance réelle du BenQ GV30 ? En tant qu’appareil portable, il a une bataille difficile devant lui. Ajoutez le fait que BenQ vante une expérience audio de haute qualité et un logiciel intelligent, et il y a beaucoup à considérer. Le BenQ GV30 coûte 599 $, ce qui n’est pas bon marché.

Nous avons testé le BenQ GV30 pour savoir à quel point il fonctionne bien.

Projecteur portable BenQ GV30 Prix : 599,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Conception du projecteur BenQ GV30

BenQ a adopté une approche unique avec la conception du GV30, et le produit est bien meilleur pour cela. Fini le look ennuyeux de la boîte noire au profit d’un design tendance et facile à utiliser que j’aime beaucoup.

Source de l’image latérale du BenQ GV30 : Christian de Looper pour .

Le projecteur lui-même est construit en plastique blanc, avec une forme circulaire, et une pointe carrée pour l’objectif du projecteur et les commandes sur le dessus. Le projecteur principal mesure 7,7 pouces de haut, 7,3 pouces de profondeur et 4,7 pouces de large. Cela le rend un peu plus petit que de nombreux autres projecteurs dans leur ensemble. C’est certainement plus grand que beaucoup d’autres, mais c’est juste la façon dont il est construit – de son côté, il est beaucoup plus petit. L’appareil ne pèse également que 3,53 livres, ce qui est assez léger.

Le projecteur est également livré avec un petit support, qui se fixe magnétiquement au bas du projecteur. C’est une conception assez intelligente, car cela signifie que l’angle du projecteur peut être incliné en fonction de votre configuration. Considérant le fait que le GV30 est conçu pour être portable, cela peut vraiment être utile.

Sur le dessus du projecteur se trouvent quatre boutons physiques pour contrôler le projecteur. Il y a un bouton d’alimentation, deux boutons de volume et un bouton de couplage Bluetooth.

Source de l’image avant du BenQ GV30 : Christian de Looper pour .

Sur la droite du projecteur se trouvent quelques ports. Il y a un port HDMI, un port USB-C et une prise casque, ainsi que l’entrée d’alimentation. Ce n’est pas un grand choix de ports, mais compte tenu du fait qu’il est conçu pour être sans fil, cela ne devrait pas être un gros problème.

Le projecteur est livré avec un dongle Android TV, le QS01, au lieu d’avoir simplement Android TV intégré. Heureusement, le dongle n’a pas besoin de dépasser le côté et d’occuper le seul port HDMI – il y a un deuxième port HDMI couvert par le panneau latéral. BenQ m’a dit que cette approche visait à faciliter les mises à jour du firmware.

BenQ GV30 Rempte Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il y a aussi la télécommande à considérer, et il est généralement assez facile de s’y retrouver. Il offre toutes les commandes logicielles de base, un bouton pour Google Assistant et un bouton d’accès rapide Amazon Prime Video.

Fonctionnalités et logiciel du projecteur BenQ GV30

Le BenQ GV30 est conçu pour offrir une expérience moderne, ce qui signifie qu’il regorge de fonctionnalités et de logiciels sans fil.

Comme mentionné, le projecteur a Android TV (en supposant que le dongle soit installé), et ici, cela fonctionne bien. Android TV en général est un système d’exploitation lourd, et cela se voit ici. Dans une utilisation quotidienne, cela ne devrait pas être un gros problème, mais nous avons certainement rencontré de temps en temps des sauts et de brefs blocages. Cela semblait être particulièrement vrai en essayant d’utiliser Google Assistant, qui prenait souvent une seconde ou deux pour être prêt à parler.

Lorsque vous êtes connecté à Internet, Android TV vous permet de diffuser du contenu à partir de votre application ou service préféré. Cela dit, vous devrez peut-être franchir des étapes pour accéder à certaines applications. Par exemple, Netflix n’est pas pris en charge nativement sur l’appareil, vous devrez donc télécharger une série d’applications et de magasins d’applications tiers pour l’obtenir. C’est un peu frustrant. Il semble que ce soit la faute de Netflix – pas celle de BenQ – mais c’est quand même quelque chose à considérer.

Commandes BenQ GV30 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Vous n’êtes pas obligé de compter sur Android TV. Outre le port HDMI intégré et le port d’affichage USB-C, vous pouvez également diffuser sans fil vers le projecteur via Google Cast (bien que ce soit toujours une fonctionnalité d’Android TV). Alternativement, le projecteur peut créer son propre réseau Wi-Fi, auquel votre téléphone peut se connecter, et diffuser directement vers le projecteur à partir des médias stockés sur votre appareil. En d’autres termes, le projecteur est assez polyvalent dans sa connectivité.

Le projecteur peut se connecter à l’application BenQ Smart Control sur votre téléphone, mais c’est une application assez limitée et ne fait pas grand-chose. Il s’agit essentiellement d’une application de contrôle à distance et ne vous permet pas d’accéder à des fonctionnalités avancées telles que le streaming.

Performances et batterie du projecteur BenQ GV30

En tant que projecteur portable peu coûteux, ce n’est pas pour ceux qui veulent une expérience de cinéma maison haut de gamme. Il offre une résolution de 720p, avec une résolution de 300 lumens ANSI et un angle de projection jusqu’à 135 degrés.

J’ai trouvé qu’il était relativement facile de regarder au-delà de la résolution inférieure. Le projecteur est capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces, mais vous obtiendrez la meilleure qualité d’image à environ 80 pouces. C’est assez grand pour remarquer que vous regardez certainement une image de résolution inférieure. Mais le compromis a du sens pour moi. Après quelques minutes de visionnage, vous vous habituerez à la résolution et serez heureux que le projecteur ait une autonomie de batterie suffisamment longue pour regarder un film.

Ports BenQ GV30 Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’appareil est définitivement conçu pour projeter dans des environnements sombres. 300 lumens ANSI ne sont pas très lumineux, et avec n’importe quelle lumière ambiante, vous aurez du mal à voir une image claire. BenQ intègre un “mode jour” dans le projecteur pour augmenter le contraste, et cela aide. Mais je recommanderais toujours d’acheter le projecteur si vous prévoyez de l’utiliser la nuit.

Dans le bon environnement, ce projecteur n’est pas mauvais. Encore une fois, ce n’est pas le summum de la visualisation – mais compte tenu du fait qu’il est portable et conçu pour des réglages plus petits, il fait le travail.

La durée de vie de la batterie du projecteur laisse un peu à désirer. Vous obtiendrez jusqu’à 2,5 heures sur une charge, mais BenQ dit que la plupart auront entre 1,5 et 2 heures. Cela pourrait suffire pour regarder un film, mais une autonomie plus longue aurait été bien.

Son du projecteur BenQ GV30

BenQ s’empresse de mettre en évidence les haut-parleurs du GV30. Le projecteur offre un système de haut-parleurs à 2.1 canaux (deux tweeters, un woofer), et bien que vous n’obteniez pas nécessairement une diffusion stéréo ou une expérience immersive, au moins le projecteur est capable de fournir une expérience relativement bien réglée. Non seulement cela, mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l’appareil comme haut-parleur Bluetooth autonome, ce qui est une belle touche.

Anker Nébuleuse Mars II Pro Prix: 549,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les haut-parleurs intégrés au projecteur sont assez solides. Ils sont certainement de meilleure qualité que la majorité des haut-parleurs intégrés et peuvent être suffisamment puissants pour la plupart des sessions de petit format.

La réponse des basses offerte par le projecteur est correcte, mais un peu plus d’extension des basses aurait été bien. Ce n’est vraiment pas mal, et encore une fois, mieux que la grande majorité des options disponibles. Mais ce n’est pas une enceinte Sonos.

Les médiums sont assez bien réglés, avec un peu de boom dans les bas médiums et des hauts médiums légèrement décontractés. Et, les aigus ressemblent beaucoup aux basses – un son décent, avec une bonne clarté, mais pas une tonne d’extension haut de gamme.

Conclusion

Le BenQ GV30 est vraiment le projecteur portable parfait pour ceux qui veulent emmener un projecteur en camping, l’utiliser à l’extérieur pour les soirées cinéma d’été, ou quelque chose de similaire. Ce n’est pas super lumineux, et par conséquent, c’est vraiment uniquement pour les environnements sombres. Mais, si vous êtes prêt à dépenser 599 $ pour un projecteur et que vous voulez quelque chose de compact et portable, le GV30 est une excellente option.

La compétition

Peut-être que la principale concurrence vient de l’Anker Nebula Mars II Pro. Il devient plus lumineux et sert également de haut-parleur Bluetooth, en plus d’avoir une durée de vie de la batterie plus longue. Le logiciel intégré au projecteur est basé sur Android, mais ce n’est pas Android TV comme le GV30. Aussi, le GV30 offre un design beaucoup plus intéressant. Si le design n’a pas d’importance pour vous, la Nebula Mars II Pro peut être une meilleure option.

Dois-je acheter le projecteur BenQ GV30 ?

Oui, mais vous devriez également considérer l’Anker Nebula Mars II Pro, qui devient plus lumineux et offre de nombreuses fonctionnalités similaires.

Projecteur portable BenQ GV30 Prix : 599,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission