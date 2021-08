Vidéo : Sonic Colors Ultimate – Rencontrez les feux follets

Le mois prochain verra la sortie de Couleurs soniques ultimes sur la Nintendo Switch. Il s’agit d’un remaster du jeu original datant de 2010 – avec des graphismes améliorés et un éclairage repensé.

Avant le lancement du jeu, une nouvelle vidéo présentant tous les Wisp du jeu a été publiée.

« Rencontrez le feu follet ! Explorez la galaxie et atteignez de nouveaux sommets avec l’aide de ces créatures mystérieuses et puissantes. Apprenez-en plus sur leurs capacités uniques et découvrez encore plus de façons de jouer avec le nouveau feu follet de Jade ! »