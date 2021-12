Vidéo : sortie de la bande-annonce officielle de Sonic The Hedgehog 2

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Aux Game Awards, le doubleur de Sonic Ben Schwartz a présenté la première bande-annonce officielle du prochain film Sonic the Hedgehog 2.

Le film, qui doit sortir le 8 avril 2022, voit Schwatz à nouveau rejoint par Jim Carrey (Robotnik), et le casting a été renforcé avec Colleen O’Shaughnessey dans le rôle de Tails et Idris Elba dans le rôle de Knuckle.

« Le hérisson bleu préféré au monde est de retour pour une aventure de niveau supérieur dans SONIC THE HEDGEHOG 2. Après s’être installé à Green Hills, Sonic est impatient de prouver qu’il a ce qu’il faut pour être un vrai héros. Son test intervient lorsque le Dr Robotnik revient , cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble ils se lancent dans un voyage autour du monde pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe Des cinéastes derrière The Fast and Furious et Deadpool, SONIC THE HEDGEHOG 2 met en vedette James Marsden, Ben Schwartz en tant que voix de Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally et Jim Carrey de retour, aux côtés de nouveaux ajouts Shemar Moore, avec Idris Elba comme voix de Knuckles et Colleen O’Shaughnessey comme voix de Tails. »