Vidéo spoiler de Coronation Street Sarah stupéfaite par le nouveau lieu de travail de Lydia

Sarah Platt (Tina O’Brien) reste sans voix dans Coronation Street la semaine prochaine lorsque la nouvelle venue Lydia Chambers (Rebecca Ryan) révèle qu’elle a décroché un emploi à l’usine.

Lydia, comme les téléspectateurs le savent, a basculé sur les pavés il y a plusieurs semaines et elle s’est rapidement liée d’amitié avec Sarah.

Un conflit, cependant, est survenu à la suite de l’histoire des relations passées de Lydia avec Adam Barlow (Sam Robertson) et la semaine prochaine, les choses prennent un tournant quand Adam porte une accusation.

Après une journée de travail tendue, l’avocat découvre que quelqu’un a mis la clé de sa voiture, et il ne perd pas de temps en prétendant que Lydia était à blâmer pour le crime.

Il suggère même que Lydia essaie de semer la discorde entre lui et Sarah. Lydia, cependant, lui assure qu’elle n’a rien à voir avec ça, mais il est clair qu’elle est secouée, et arrive donc plus tard à l’usine pour une réunion d’affaires ivre.

De fil en aiguille, Lydia finit par perdre son emploi.

Adam, quant à lui, découvre que Lydia n’a rien à voir avec l’incident de la voiture, et donc il décide de se racheter, car il lui assure un emploi à l’usine.

Le clip ci-dessus – tiré de l’édition de mercredi (5 janvier) du feuilleton d’ITV – la voit relayer la nouvelle à une Sarah abasourdie.

« Nous allons maintenant être collègues et amis », s’exclame Lydia. Sarah – après avoir traité la nouvelle – est aux anges, mais cette nouvelle dynamique va-t-elle se concrétiser ?

Ou y a-t-il plus de conflits sur les cartes ?

Coronation Street diffuse ces scènes le mercredi 5 janvier à 19h30 sur ITV.

