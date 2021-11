Vidéo spoiler d’Emmerdale : Ben en danger face à la tueuse Meena

Ben Tucker (Simon Lennon) pourrait se diriger vers sa perte à Emmerdale lorsqu’il tombera sur des preuves qui confirment que Meena Jutla (Paige Sandhu) est une tueuse.

Un nouveau clip vidéo montre Ben évacuant ses frustrations d’avoir été jeté sous le bus pendant la semaine de survie HOP.

Jai Sharma (Chris Bisson) a réussi à rejeter la faute sur Ben, qui décide de ne pas s’allonger.

Déterminé à trouver des preuves de son innocence – et de la culpabilité de quelqu’un d’autre – il se rend au HOP, mais ce qu’il trouve dépasse ce à quoi il s’attendait.

En trouvant l’enregistrement dans lequel Meena tentait de noyer Victoria Barton (Isabel Hodgins), Ben stupéfait se prépare à exposer la vérité.

Ben peut-il tenir tête à Meena ? (Photo : ITV)

Avancez Meena et une épreuve de force s’ensuit. Mais qui en sortira en un seul morceau ?

Simon nous a récemment dit: « Je pense que le public sait qui est Meena et de quoi elle est capable, Ben n’en est pas tout à fait conscient, mais pour défier Meena de cette façon, il se sent un peu plus tenace, il ne se sent pas aussi vulnérable Je ne pense pas parce qu’il n’a pas peur d’elle comme beaucoup de gens l’ont été.

