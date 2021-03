Vidéo: Square Enix montre le mode coopératif local de Balan Wonderworld

© Square Enix

Nous avions de grands espoirs pour le prochain match de Yuji Naka Balan Wonderworld, mais je n’ai certes pas été trop impressionné par la démo. Pourtant, le spectacle doit continuer, et dans cet esprit, Square Enix a maintenant lancé sa nouvelle bande-annonce intitulée « Un héros ou deux ».

Cette vidéo particulière se concentre sur le mode coopératif local et les « stars de l’émission » Leo et Emma, ​​qui peuvent « sauver la situation » en combinant leurs pouvoirs. Au total, ce jeu de plateforme d’action en 3D présentera plus de 80 costumes et douze contes différents.

Plus tôt cette semaine, le producteur du jeu Noriyoshi Fujimoto a révélé que le jeu recevrait un patch du premier jour pour répondre aux commentaires que l’équipe avait reçus des joueurs qui ont essayé la démo.

« En restant fidèle à la nature de Balan Wonderworld, j’aimerais que nous suivions les traces de l’énigmatique maestro, Balan, et que nous trouvions un équilibre dans notre propre cœur. Surtout lorsqu’il s’agit de répondre aux commentaires que nous avons reçus de notre démo . Il y a eu un large éventail d’opinions et de réponses à la démo, et malheureusement, au stade actuel de développement, il n’est tout simplement pas possible de refléter chaque élément de retour dans le jeu. Cependant, pour vous offrir à tous une expérience de jeu plus équilibrée, nous mettrons en œuvre un patch du premier jour pour le jeu complet.

Plus précisément, ce patch ajustera les commandes de mouvement, le mouvement de la caméra et le rééquilibrage de la difficulté. Il reste un peu plus d’une semaine avant le lancement maintenant, alors j’espère que vous apprécierez tous le monde de Wonderworld à votre guise! «

Allez-vous vérifier le jeu complet quand il arrivera la semaine prochaine? Que pensez-vous du mode coopératif dans la vidéo ci-dessus? Laissez un commentaire ci-dessous.