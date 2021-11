Image : Square Enix

Un jeu que nous surveillons de près depuis un certain temps maintenant est le prochain RPG tactique au tour par tour de Square Enix, Stratégie triangulaire. Il devrait sortir à un moment donné en 2022, exclusivement sur Nintendo Switch.

Bien que nous en ayons déjà vu pas mal – et même joué à une première démo du jeu, Square Enix a maintenant publié sa première bande-annonce « personnage et histoire » axée sur Roland Glenbrook. Bien qu’il soit en japonais, il offre un autre aperçu d’un certain nombre de nouvelles captures d’écran du jeu et même de certaines séquences de bataille.

Comme documenté sur la page wiki non officielle de Triangle Strategy, Roland est le fils du roi Regna du royaume de Glenbrook. Si vous avez joué à la démo, vous avez peut-être remarqué ce qui suit à propos du personnage :

« Tout au long de la démo de Triangle Strategy, Roland se comporte de manière tout à fait honorable, voire un peu aveugle. Il porte une profonde vendetta contre Avlora et le roi Gustadolph pour l’usurpation de son royaume, et se battrait avec eux à n’importe quelle occasion. Enfin, Roland a un côté altruiste , comme le montre son offre de se donner au Grand-Duché en échange de la sécurité des Domaines de Wolffort. »

Lorsque Triangle Strategy sera finalement publié, il promet de proposer environ 50 heures de jeu et plusieurs fins. Il possède également des graphismes HD-2D incroyablement uniques et a été développé par l’équipe derrière Voyageur Octopathe, c’est pourquoi il semble probablement familier.

Square Enix a également partagé une bande-annonce de présentation localisée le mois dernier. Le voici si vous ne l’avez pas attrapé :

