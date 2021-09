Vidéo : SUDA51 sur Plus de héros et l’avenir de Travis Touchdown

Le récent lancement de No More Heroes III a complété le parcours du protagoniste de la série Travis Touchdown, clôturant une trilogie de jeux (plus un spin-off) qui a commencé sur la Wii. Les fans du célèbre réalisateur de jeu SUDA51 attendaient celui-ci depuis un moment, et apparemment ce jeu sera sa dernière sortie avec Travis.

Avec toute la «saga» de Travis désormais disponible sur Switch, nous avons récemment rencontré le réalisateur pour discuter de l’avenir de Mr Touchdown, disant au revoir à la série et à l’IP Nintendo qu’il aimerait refaire si l’occasion se présentait. Nous vous recommandons de regarder la vidéo de notre entretien avec SUDA ci-dessus, mais si vous préférez l’écrit, nous pouvons également vous y accueillir. On est généreux comme ça. Prendre plaisir!

Nintendo Life : Pour tous ceux qui n’ont jamais joué à la série No More Heroes, pourriez-vous décrire la série en trois mots ?

SUDA51 : Est-ce que No More Heroes est d’accord pour trois mots ?

Sûr! Pourquoi pas!

En fait, je dirais les Jedi des temps modernes.

Cela fait plus d’une décennie que No More Heroes I & II est sorti, et avec l’histoire de No More Heroes III qui se déroule environ 10 ans après le deuxième jeu, avez-vous toujours eu ce plan en tête pour revisiter l’histoire de Travis 10 ans au?

Récemment, j’ai fait beaucoup d’interviews où les gens disent « J’ai lu dans une vieille interview que tu as dit ceci ou cela » et pour être honnête, je ne me souviens pas de beaucoup de ces trucs, mais apparemment je l’ai dit ! Une chose dont je me souviens en fait, c’est même de retour lorsque la série je comparerais en quelque sorte la série à la série Rocky. Il y a évidemment beaucoup de choses dans les jeux que j’ai en quelque sorte tirées des films Rocky comme une sorte d’hommage ou en quelque sorte basé sur eux, mais il y a aussi certains éléments qui se sont produits naturellement.

Nous voulions présenter le troisième jeu un peu comme le troisième film de la série Rocky, lui donner un peu plus de flash et un peu plus de piquant.

Par exemple, lorsque vous regardez le Rocheux films, il y a Rocky I et II où il commence comme un outsider complet. Il n’est pas vraiment connu ou quoi que ce soit et il doit se frayer un chemin jusqu’au sommet, juste en passant. Puis au moment où le troisième film est sorti, il était à peu près une superstar dans le monde du film. Le troisième film ressemblait beaucoup plus à Hollywood, si vous voyez ce que je veux dire.

Ainsi, même si ce n’était pas complètement exprès, nous avions cette chronologie des premières années de Travis, puis tout d’un coup, il est passé à dix ans plus tard et il est plus âgé. Je n’avais pas prévu de faire ça depuis le début, mais une fois que j’ai réalisé que c’était ainsi que la chronologie fonctionnait au moment où nous avons commencé à faire No More Heroes III, j’ai réalisé que cela avait beaucoup de sens. Nous voulions présenter le troisième jeu un peu comme le troisième film de la série Rocky, lui donner un peu plus de flash et un peu plus de piquant.

Y a-t-il déjà eu un moment où l’histoire de No More Heroes III ne suivrait pas l’histoire de Damon, Fu et du reste des super-héros galactiques ?

Quand j’ai décidé pour la première fois de commencer à travailler sur No More Heroes III, avant que le travail ne commence, il y avait probablement beaucoup d’idées dans ma tête. L’une des premières choses auxquelles j’ai pensé était que jusqu’à présent, lorsque Travis combat les combats de la United Assassin’s Association, ils sont principalement censés être basés aux États-Unis. J’ai donc décidé d’augmenter un peu le niveau et d’en faire un combat de classement mondial des assassins. J’ai en quelque sorte réfléchi à cela pendant un moment et j’ai réfléchi aux autres directions que je pourrais éventuellement prendre et cette idée était bien avant que nous commencions à travailler sur No More Heroes III.

L’une des premières choses qui m’est venue à l’esprit était comme une scène du film Independence Day. Will Smith ouvre une porte et voit des extraterrestres devant lui attaquer la terre et il se dit juste un peu comme “D’accord, je suppose que c’est ce que je fais maintenant.”

Une idée que j’avais était de prendre la série dans une direction complètement différente des jeux précédents, qui s’est essentiellement avéré être Travis Strikes Again. Travis entre dans ce monde de jeux vidéo et a tous ces différents types d’expériences et doit combattre ces types d’ennemis complètement différents. C’était une façon de prendre non seulement l’histoire mais le jeu lui-même dans une direction différente.

Alors, quand est finalement venu le temps de s’asseoir et de penser “D’accord, No More Heroes III. Qu’allons nous faire?” Je me suis dit, eh bien, Travis est entré dans ce monde du jeu vidéo et a fait toutes ces choses folles, je veux vraiment faire quelque chose de spécial pour le prochain ! Alors au lieu d’en faire une bataille de classement des assassins dans le monde entier, que diriez-vous de l’augmenter encore plus et de l’emmener dans l’espace ? L’une des premières choses qui m’est venue à l’esprit était comme une scène du film Independence Day. Will Smith ouvre une porte et voit des extraterrestres devant lui attaquer la terre et il se dit juste un peu comme “D’accord, je suppose que c’est ce que je fais maintenant.” J’ai eu cette image qui m’est venue à l’esprit comme une première scène dans un jeu vidéo, Travis ouvrant une porte et voyant des extraterrestres et le monde se faire attaquer et penser “C’est mon combat maintenant”.

Le reste du jeu est né de là. Mis à part les trucs de Travis Strikes Again que j’ai mentionnés plus tôt, depuis que je me suis assis et que j’ai vraiment commencé à y penser, il s’agit presque toujours de Travis combattant non seulement ces assassins terrestres, mais aussi ces assassins à plus grande échelle d’autres planètes et de sortir dans le cosmos.

Image : Merveilleux

Récemment sur Twitter, vous avez en quelque sorte dit au revoir à Travis Touchdown, et vous avez dit que ce serait sa bataille finale. Qu’est-ce que cela signifie pour la série et pour vous en tant que père de Travis ?

La chose à propos de No More Heroes la série et la chose que j’ai postée l’autre jour, c’est que la propriété intellectuelle appartient principalement à Marvelous, elle n’appartient pas réellement à Grasshopper. Nous en sommes propriétaires partiels, mais nous n’en possédons qu’un très petit pourcentage, de manière réaliste, c’est la propriété intellectuelle de Marvelous. J’ai toujours su qu’un jour, le jour viendrait où nous devions essentiellement rendre cela à Marvelous. Pour être juste, j’ai pu faire Travis Strikes Again et No More Heroes III avec une liberté incroyable de faire ce que je voulais. Ce sont vraiment des jeux que j’ai créés, mais une chose que j’ai vraiment ressentie en créant ces jeux, c’est qu’il est vraiment temps pour Grasshopper de passer à autre chose et de créer notre propre IP, nos propres histoires et jeux que personne ne possède mais nous que nous sommes pleinement en contrôle de.

je ne veux pas rompre avec [Travis], mais nous n’avons en quelque sorte pas le choix car le moment est venu.

Comme je l’ai dit dans le tweet, il est temps de dire au revoir à Travis, c’est sa bataille finale, et je le pensais littéralement, il est temps de dire au revoir. Je ne veux pas me séparer de lui, mais nous n’avons en quelque sorte pas le choix car le moment est venu. Non pas que Marvelous nous ait forcés, c’est juste que j’ai senti qu’il était vraiment temps pour nous de continuer et de faire notre propre truc. Donc, ce que j’ai l’intention de faire, c’est de faire des dix prochaines années la décennie Grasshopper. Nous allons créer notre propre IP et nos propres jeux et personnages que nous pourrons posséder et dont nous serons vraiment fiers.

Cela ne veut pas du tout dire que je n’aurai plus jamais affaire à Travis ou No More Heroes. Bien que je ne puisse rien dire de concret, il n’est certainement pas impossible que Travis revienne un jour dans l’un de nos futurs jeux. Ce n’est certainement pas exclu. Mais peut-être que, comme vous l’avez dit, je suis essentiellement le père de Travis, et malheureusement je suis un père qui n’a plus le droit de continuer à vivre avec lui, alors j’ai en quelque sorte dû abandonner mon propre enfant. C’est un sentiment triste et solitaire de devoir se séparer de ce personnage et de cette série avec laquelle je travaille depuis si longtemps et dans laquelle j’ai tant investi, mais j’attends avec impatience l’avenir pour voir ce que nous allons faire et j’espère pouvoir un jour revoir Travis.

C’est comme si Travis s’en allait à l’université ! Il viendra de temps en temps !

Ahh je pense que c’est un très bon exemple en fait ! C’est un peu comme les vacances d’été ou quelque chose comme ça. Le gamin sort de l’école, va passer des vacances avec son père, s’amuse beaucoup puis doit y retourner. C’est comme « Oui, c’était de super vacances ! D’accord, à une autre fois ! Nous nous sommes bien amusés mais malheureusement il était temps de se séparer, alors nous y sommes.

Image : Merveilleux

À un moment donné dans No More Heroes III, alors que les nettoyeurs s’occupent des affaires après une bataille, Sylvia brise le quatrième mur et dit “La série va continuer, nous avons dû donner des noms aux nettoyeurs!” Cette déclaration a-t-elle un poids pour l’avenir de la série et ou était-ce un clin d’œil aux fans qui se souviennent de la scène du générique de fin de l’original No More Heroes, où Sylvia dit qu’il est dommage qu’il n’y ait pas de suite, mais alors nous avons No More Heroes II de toute façon ?

Je me souviens de ces lignes spécifiques! C’est un peu difficile de donner une réponse satisfaisante à ce sujet. Le truc, c’est que vous ne pouvez pas vraiment faire confiance à Sylvia parce qu’elle est exactement ce genre de personnage. Par exemple, dans le premier jeu, elle a dit qu’il n’y aurait pas de suite et nous avons totalement fait plusieurs suites. Donc, ce qu’elle impliquait dans No More Heroes III à propos de donner des noms aux nettoyeurs, c’est que même s’il s’agit de la bataille finale, la série numérotée continuera.

Encore une fois, cela ne veut pas dire que cela n’arrivera certainement jamais, mais il est important de se rappeler qu’en gros, Sylvia est une menteuse. Elle est juste comme ça, donc vous ne pouvez pas vraiment mettre beaucoup de stock dans tout ce qu’elle dit. Je suppose que d’un côté, on pourrait dire qu’il n’y avait pas de sens spécial et plus profond, mais d’un autre côté, il se peut qu’il y en ait eu, on ne peut jamais le dire avec Sylvia.

À vos yeux, Travis Touchdown pourrait-il jamais arriver de manière réaliste à Smash ou est-il trop punk? Craignez-vous qu’il perde son « charme » dans le processus s’il devait être potentiellement censuré ?

C’est une très bonne question ! Tu vois, le gars qui fait Super Smash Brothers, Masahiro Sakurai, est en fait un de mes amis. Je pense que c’est un gars qui aime et comprend vraiment les jeux vidéo. Je pense qu’il comprend les nuances de No More Heroes et Travis Touchdown en tant que personnage. Il a déjà terminé No More Heroes III et s’est moqué du dernier boss. J’ai vraiment l’impression qu’il comprend.

il n’est certainement pas impossible que Travis revienne un jour dans l’un de nos futurs matchs. Ce n’est certainement pas exclu.

En termes simples, je pense qu’il serait possible pour Travis d’apparaître dans Smash Bros. S’il le fait, je suppose que ce serait probablement la prochaine itération, mais c’est certainement une possibilité car Sakurai aime vraiment les jeux vidéo et le personnage. Je ne suis vraiment pas trop inquiet de rabaisser ou de censurer le personnage parce que je pense qu’il serait capable de contourner cela d’une manière ou d’une autre sans perdre ce qui fait de Travis, eh bien, Travis.

Par exemple, ajouter peut-être un bip lorsque Travis jure ou une façon de jouer avec les mots pour que tout cela soit un peu plus familial. Donc, non seulement je pense que cela pourrait être possible, mais je pense vraiment que cela n’enlèverait rien à Travis à cause du genre de gars qu’est Sakurai.

Si vous aviez tous les rênes pour prendre n’importe quelle IP Nintendo et créer un jeu avec votre propre spin, quelque chose vous vient-il à l’esprit ?

Pour être honnête, je veux vraiment dire Zelda mais je sais que ce n’est pas bien. Je sais au fond de moi que ce n’est pas bien pour moi de faire un jeu Zelda, tu sais ? Ce n’est pas bien.

Il y a en fait un jeu auquel j’ai pensé avant que si je pouvais créer n’importe quelle IP Nintendo comme je le voulais, ça s’appelle Nazo no Murasame Jō (Le mystérieux château de Murasame). C’était un jeu de Human, la société dans laquelle j’ai commencé avant Grasshopper. J’ai toujours eu un faible pour ce jeu et j’ai toujours eu envie d’y retourner et de le revoir.

Ce serait super de revoir cette série !

Oui, je pense vraiment que je pourrais faire quelque chose de cool avec ce jeu si j’en avais l’occasion.

Image : Merveilleux

Merci à SUDA d’avoir pris le temps de discuter avec nous. No More Heroes III est maintenant disponible sur Switch (avec les deux premiers jeux).