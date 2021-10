Vidéo : Super Smash Bros. Collection Tour – Un jeu pour chaque combattant

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

C’est bientôt l’heure, avec Sora et la version 13.00 de Super Smash Bros. Ultimate imminent, mettant fin à une époque pour l’un des titres les plus populaires du système. Masahiro Sakurai et son équipe ont mis en place une liste et un ensemble de fonctionnalités énormes, garantissant que «l’ultime» dans le nom n’est pas une hyperbole.

Avec le grand moment si proche, au cours du week-end, le merveilleux Jon Cartwright a partagé une vidéo sur notre chaîne YouTube qui présente sa vaste collection avec l’amusement de montrer des jeux pour chaque membre de la liste. C’est beaucoup de jeux.

C’est une belle montre longue, alors assurez-vous de prendre une boisson avec une chaise confortable avant d’appuyer sur ce bouton de lecture.