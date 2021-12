Vidéo sur l’accent du sud de Brian Kelly: le nouvel entraîneur de LSU a simulé un terrible accent du sud pour impressionner les fans de LSU

Brian Kelly, qui est né et a grandi juste à l’extérieur de Boston, n’est pas du sud. Il a joué à l’Assomption, pas non plus dans le sud. Kelly a ensuite entraîné à Grand Valley State, Central Michigan, Cincinnati et Notre Dame – dont aucun, vous l’aurez deviné, ne se trouve dans le sud.

Le Bayou est cependant un endroit fort, et il n’a fallu que 48 heures à Kelly pour développer un accent du sud étonnamment épais. Bizarre.

C’est drôlement mauvais. C’est Nicholas Cage dans Con Air mauvais. C’est Lucas Black dans Friday Night Lights mauvais. L’ensemble est surréaliste. Je ne peux pas comprendre pourquoi Kelly a pensé qu’il devait simuler un accent du sud juste pour se faire bien connaître en Louisiane. Croyez-le ou non, les gens du sud ont l’habitude d’entendre les gens parler avec des accents différents, et ils ne leur en veulent pas !

En tant que personne qui a déménagé d’Australie en Caroline du Nord, je peux attester que parfois des choses se sont perdues dans la traduction. Bien sûr, j’avais un camarade de classe à l’université qui pensait que j’étais un expert en ski parce qu’ils ne connaissaient pas la différence entre l’Australie et l’Autriche. Absolument, il y avait des moments où les gens ne pouvaient pas comprendre ce que je disais – mais je n’ai jamais ressenti le besoin d’aller à fond dans la corne de brume de Livourne pour gagner des amis.

Juste au cas où vous pensez que tout le monde s’en prend à Brian Kelly, il le mérite. Jeff Darlington a fait une ventilation de Kelly disant «famille» IL Y A DEUX JOURS à Notre Dame, par rapport à la nuit dernière.

J’ai décidé de faire une super enquête. Voici Brian Kelly disant « famille » il y a deux jours à Notre Dame… et Brian Kelly disant « famille » aujourd’hui à LSU. Certains de mes meilleurs travaux. pic.twitter.com/JTzuIA2s2n – Jeff Darlington (@JeffDarlington) 3 décembre 2021

Hoo boy ça va être intéressant à regarder. Cette semaine, Bomani Jones et Spencer Hall ont discuté de Kelly allant à LSU, et pourquoi la relation ne devrait vraiment pas se conjuguer.

Donc, à part l’accent cornball tiré d’un terrible cours de théâtre, comment les fans vont-ils recevoir Kelly en disant «Je n’ai même pas encore gagné tous MES matchs»? Cela ne fait pas une semaine et il met déjà tout en place pour dire aux gens que tout tourne autour de lui. Désolé, laissez-moi traduire ça dans le nouveau langage de Kelly… hum.

Je déclare que cela ne fait pas encore une semaine et Brian Kelly claque ses gencives en disant que tout tourne autour de lui. C’est assez pour me donner les vapeurs.

C’est bon Brian, vous apprendrez bientôt à propos de « Bénissez votre cœur ». C’est une phrase apparemment anodine dégoulinante d’audace utilisée dans le sud pour adoucir le coup d’une insulte, ou simplement faire un clin d’œil à ceux qui vous entourent pour leur faire connaître votre condamnation. Alors Brian, tu n’as vraiment pas besoin de prétendre être du sud… Que ton cœur soit béni.