Vidéo : Tito Ortiz ironise avec le style d’Anderson Silva, le Brésilien répond et le laisse sans arguments

Connu pour ses provocations tout au long de sa carrière, Tito Ortiz a montré ses griffes avant son match avec Anderson Silva au Triller Fight Club. Mais cela ne s’est pas passé comme il s’y attendait. Ceci après avoir ironisé avec le style de son rival.

Lors de la conférence de presse pour promouvoir le combat, l’Américain a eu une réponse élégante et son rival n’avait aucun moyen de reproduire l’ancien champion des poids moyens de UFC.

« Je ne suis pas un boxeur. Je vais essayer d’assommer, c’est mon travail. Anderson Silva pour faire sa magie, Wing Chun, Bruce Lee, cette merde – je vais entrer sur le ring pour me battre et le tour est joué », Tournage Ortiz.

Avec une vie dédiée aux arts martiaux, Silva Il n’a pas été intimidé et a immédiatement répondu à son rival. Le Brésilien n’est pas tombé dans son jeu, étant simple et objectif.

« J’ai combattu toute ma vie. Les techniques de Wing Chun et Bruce Lee m’ont sauvé la vie tout le temps à l’intérieur du ring et de la cage. Je n’aime pas beaucoup parler. J’aime monter sur le ring, dans la cage, et faire mon travail », a répondu Silva, et le public a répondu à sa réponse par des applaudissements.

Le combat contre Titus Ce sera le deuxième match de boxe de Silva cette 2021. En juin dernier, il a battu l’ancien champion du monde, Julio César Chavez Jr. Ortiz, de son côté, il fera ses débuts dans la modalité.

