Vidéo : Tout le monde devrait jouer au péché et à la punition

Péché et punition est un jeu Nintendo 64 bien connu des passionnés de Nintendo, mais il est également probable qu’un certain nombre de propriétaires de Switch voient le logo du jeu dans l’application N64 (pour ceux qui choisissent d’obtenir le pass d’extension) et n’auront pas cet éclair de familiarité. Ce n’est pas étonnant non plus, car bien que Nintendo l’ait co-développé avec Treasure, il est resté un titre exclusivement japonais lors de son lancement en 2000.

Ce serait en 2007 avant que les joueurs en dehors du Japon (et non-importateurs) puissent officiellement profiter du jeu via la console virtuelle Wii, et plus tard sur la console virtuelle Wii U. La version VC a attiré de nombreux joueurs curieux, puis nous avons eu la brillante suite Wii Péché et Châtiment : Successeur d’étoiles en 2009. Malheureusement, la série est maintenant apparemment en sommeil, la seule sortie récente de Treasure étant le port de Ikaruga qui a été publié par Nicalis sur Switch.

Maintenant qu’il existe une autre façon de profiter du jeu, notre équipe vidéo a eu une discussion plutôt agréable sur les raisons pour lesquelles autant de joueurs que possible devraient l’essayer. Si vous aimez les jeux d’action, c’est un incontournable. Parmi les jeux N64 actuels de Switch Online, c’est aussi l’un des rares à avoir relativement bien vieilli aussi.

Ce scribe a déjà eu quelques playthroughs, et c’est aussi un bon moment pour lancer la rétrocompatibilité Wii U pour une autre exécution à la suite, aussi.

Partagez vos réflexions sur Sin & Punishment ci-dessous dans les commentaires – le recommandez-vous comme jeu Nintendo 64 incontournable ?