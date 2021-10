Vidéo : Trump prévient que les pays d’Amérique centrale « vident leurs prisons aux États-Unis »

par Paul Joseph Watson, Summit News :

« Que font-ils? Ils détruisent notre pays.

Dans une interview avec Sean Hannity jeudi, le président Trump a insisté sur le fait que l’Amérique ne peut pas accepter beaucoup plus les politiques de l’administration Biden, exhortant les pays d’Amérique centrale à être autorisés à « vider leurs prisons aux États-Unis ».

Trump a déclaré que « tout ce qu’ils (avaient) à faire était de laisser (la frontière) seuls. Le mur était presque terminé… une chose que vous n’aviez pas vue était la drogue. Les drogues étaient au plus bas, en particulier le Fentanyl, qui est une drogue brutale. C’était arrêté, c’était à un niveau que nous n’avions pas vu depuis longtemps.

« Maintenant, il arrive à des niveaux que nous n’avons jamais vus : trois, quatre, cinq fois plus que nous n’en avons jamais eu… Il y a quelque chose qui ne va pas », a ajouté Trump, déclarant en outre « Vous ne croiriez pas que vous pourriez même dire cela, mais quelqu’un n’aime pas notre pays.

« Quand ils permettent que cela se produise dans notre pays, nous avons des centaines de milliers de personnes qui affluent toutes les deux semaines », a souligné Trump, ajoutant que les pays d’Amérique centrale « vident leurs prisons aux États-Unis ».

« Certaines des personnes les plus dures de la planète sont jetées aux États-Unis parce qu’elles n’en veulent pas. Ils ne veulent pas s’occuper d’eux pendant les 40 prochaines années. Ces gens qui sont les prisonniers les plus durs, où que ce soit, sont jetés aux États-Unis pour que nous nous occupions d’eux », a expliqué l’ancien président.

« Que font-ils? Ils détruisent notre pays », a demandé un Trump exaspéré.

Ailleurs dans l’interview, Trump a commenté l’administration Biden ciblant les parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient soumis à des mandats de vaccination et à l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles.

« Le pays ne peut pas en supporter beaucoup plus, ils ne peuvent pas le faire », a déclaré Trump, ajoutant « Ces parents d’élèves – ce sont des parents qui aiment leur pays et ils aiment leurs enfants. Et ils ne veulent pas que toutes ces bêtises soient données à leurs enfants. Ils n’en veulent tout simplement pas. Et, vous savez, ils essaient de faire d’eux des terroristes.

