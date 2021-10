Vidéo: Venez ici et regardez la création de la lance emblématique de Scorpion pour Mortal Kombat

Image : via GOG

Il y a beaucoup d’anniversaires majeurs de jeux vidéo en ce moment, et l’année prochaine ne sera pas différente. L’une des plus grandes célébrations sera les 30 ans du célèbre jeu de combat occidental brutal, sanglant et violent, Combat mortel.

Avant son anniversaire, le co-créateur de la série, Ed Boon, a décidé qu’il partagerait des images « amusantes » en coulisses – permettant aux fans de voir de première main (enfin, en quelque sorte), ce qu’il aurait été comme de voir ces jeux créés, du point de vue d’une « mouche sur le mur ».

Le premier mouvement qu’il a partagé est l’emblématique « Viens ici! » de Scorpion. attaque à la lance. Voici le clip, qui le montre également en action dans le Mortal Kombat original :

Mortal Kombat aura 30 ans en 2022. Mais 2021 marque 30 ans depuis que nous avons réellement COMMENCÉ à travailler sur le jeu. Pour célébrer, cela semblait être une idée amusante de partager des trucs en coulisses. Ce clip montre comment nous avons créé le mouvement de lance emblématique (GET OVER HERE!) de Scorpion. (1 sur 9) pic.twitter.com/3f1tdvjG9R— Ed Boon (@noobde) 12 octobre 2021

Boon a également partagé une série de tweets de suivi, que nous avons compilés ici :

Nous avons certainement fait une tonne de préparation pour nos tournages vidéo, mais certaines idées nous sont venues pendant le tournage. Avec la lance de Scorpion, cela a commencé par « Tu sais ce qui serait un mouvement de cul cool ? ». À partir de là, vous pouvez être une mouche sur le mur et nous voir travailler sur les détails.

L’un de ces détails était la vitesse à laquelle Scorpion a lancé la lance, qui devait être rapide pour qu’il puisse surprendre ses adversaires. Cela signifiait garder l’animation simple et très peu d’images. Nous voulions également que la lance passe au-dessus d’un adversaire qui esquive, nous l’avons donc gardée à hauteur de poitrine.

Nous étions si serrés sur la mémoire que nous n’avons même pas capturé de mouvements pour les réactions des victimes. Au lieu de cela, nous avons emprunté à leurs cadres d’animation existants. Vous pouvez nous entendre parler de la réutilisation de l’une des animations de « knockdown » de la victime lorsqu’elle est initialement touchée par la lance.

Nous avons également emprunté les images « de vertige de la fatalité » de la victime pour montrer qu’elle était abasourdie après avoir été attirée. La réutilisation des animations existantes était l’une des nombreuses astuces que nous avons utilisées pour économiser la mémoire, qui était tellement plus limitée en 1991.

Certaines choses me font rire en regardant cela tant d’années plus tard. Essayez de compter combien de fois vous voyez mon bras se tendre du côté droit, en essayant de (ninja) mimer le mouvement. Entendre également @therealsaibot (John Tobias, co-créateur de Mortal Kombat) décrire comment il veut faire de la corde comme un serpent en disant « chut chut ».

Aussi… avez-vous remarqué à quel point le jeune Ed Boon aime vraiment utiliser le mot « WAH » pour décrire les choses ? WTF ?

Enfin, alors que nous étions BEAUCOUP plus impliqués dans la création de ce mouvement classique (effets, sons), c’est toujours cool de voir le germe d’une idée qui est finalement devenue si synonyme de Mortal Kombat, et dupliquée BEAUCOUP DE FOIS dans les futurs jeux, films, tv, animation & BD !

Les doigts croisés, j’espère publier plus de vidéos (voler sur le mur) comme celle-ci à l’avenir à l’approche du 30e anniversaire de Mortal Kombat.

2021 a vu la sortie d’un nouveau film d’action en direct Mortal Kombat, les ventes de Combat mortel 11 franchir la barre des 12 millions dans le monde et la sortie d’un nouveau film d’animation. NetherRealm a également appelé le temps sur sa dernière entrée dans la série – révélant qu’il mettrait fin au support DLC pour se concentrer sur le « prochain projet ».

NetherRealm se concentre maintenant sur son prochain projet et après plus de deux ans de soutien à Mortal Kombat 11, le contenu téléchargeable pour le jeu, y compris les personnages, a pris fin. — Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) 2 juillet 2021

Êtes-vous enthousiasmé par le 30e anniversaire de Mortal Kombat en 2022? Qu’avez-vous pensé de la leçon d’histoire d’Ed ci-dessus ? Laissez un commentaire ci-dessous.