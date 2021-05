Vidéo virale: La distanciation sociale se joue dans le Gujarat alors que les femmes affluent en procession pour éradiquer le coronavirus; 23 tenues

Une vidéo de l’incident a montré plus de 500 femmes portant des pots d’eau sur la tête alors qu’elles marchaient vers un temple.

Normes COVID-19 du verrouillage du Gujarat: À un moment où le pays est confronté à une crise sans précédent du COVID-19 et signale environ 4 lakh d’infections quotidiennes, les normes COVID-19, les masques et la distanciation sociale ont été lancés au Gujarat. Un grand nombre de femmes ont participé à un événement religieux organisé dans un village du district d’Ahmedabad au Gujarat pour éradiquer le coronavirus. Selon la police, 23 personnes, dont le chef du village, ont été arrêtées lors de l’incident.

L’incident s’est produit dans le village de Navapura à Sanand taluka le 3 mai. Une vidéo de l’incident a montré plus de 500 femmes portant des pots d’eau sur la tête alors qu’elles marchaient vers un temple dans le cadre de la procession religieuse. La vidéo montre également des hommes emportant ces pots au sommet du temple et les vidant.

Distanciation sociale stricte à Sanand, Ahmedabad.

Modèle – E – Gujarat! pic.twitter.com/R5JBrSpSDr – Niraj Bhatia (@ bhatia_niraj23) 5 mai 2021

La vidéo est rapidement devenue virale avec de nombreux utilisateurs de médias sociaux la partageant sur la plate-forme de micro-blogging Twitter. Après que le clip vidéo soit devenu viral, la police rurale d’Ahmedabad a déclaré que des mesures appropriées avaient déjà été prises.

Selon le PTI, un policier a déclaré que les villageois pensaient que le coronavirus disparaîtrait si de l’eau était versée sur le temple de Baliyadev. Le surintendant adjoint de la police, division de Sanand, KT Kamariya a informé que l’incident avait eu lieu le 3 mai au village de Navapura. Il a déclaré qu’une équipe de police s’était précipitée sur les lieux le même jour et avait arrêté 23 villageois, dont le sarpanch Gafabhai Thakor, pour avoir organisé cet événement. Il a déclaré que tous les accusés avaient été condamnés pour avoir violé une notification de la police concernant des rassemblements publics en vertu de l’article 188 du Code pénal indien et de la loi sur la gestion des catastrophes et de la loi sur les maladies épidémiques.

Au milieu de la flambée du COVID-19, le gouvernement du Gujarat a mis de nombreux districts sous couvre-feu alors que des directives générales interdisant toutes sortes de rassemblements publics ont été appliquées dans l’État. Le Gujarat a signalé hier 13 050 nouveaux cas de COVID-19, dont 4 693 nouveaux cas à Ahmedabad seulement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.