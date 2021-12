Vidéo : Voici 10 minutes de NeuroNet : Mendax Proxy, une nouvelle aventure cyberpunk à venir

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le studio indépendant britannique Dream Harvest a partagé le premier aperçu de sa prochaine aventure cyberpunk, NeuroNet : Mendax Proxy.

Le jeu se dirigera vers Switch et d’autres plates-formes au cours de la nouvelle année (aucune date précise n’a encore été annoncée) et combinerait des éléments de jeux tels que Yes, Your Grace, Reigns et Astrologaster. Il repose sur une prise de décision et un gameplay axé sur l’histoire, comme vous le verrez tout au long des dix minutes de nouvelles séquences ci-dessus.

Les joueurs prendront le contrôle d’une IA chargée de gérer une ville cyberpunk appelée Catena ; le travail nécessite une prise de décision rapide qui peut avoir un impact sur l’avenir et la prospérité des citoyens de la ville, chaque choix « ayant un effet durable » sur les personnes que vous rencontrez et le statut de la ville. Voici une liste de fonctionnalités :

Récit de branchement : Un récit à embranchements inspiré de « Reigns » où le choix du joueur a un impact direct sur l’histoire, certains résultats profitant aux citoyens de Catena et d’autres bénéficiant à quelqu’un d’autre…

Décisions rapides: Les personnages posent des problèmes qui offrent des décisions rapides, mais ils sont d’une simplicité trompeuse et ont des répercussions de grande envergure. Il faut de bons instincts pour faire le bon choix au bon moment. Des choix qui comptent : Voyez l’impact de chaque choix que vous faites à mesure que votre influence se propage à travers la ville. Analysez les rapports et lisez les flux de médias sociaux de la population pour observer les effets. Tout au long de l’histoire globale, vos décisions changeront le chemin et décideront du résultat. Distribution diversifiée : Rencontrez et établissez des relations avec 23 personnages divers et pleinement exprimés. Guidez chacun dans son voyage face aux défis difficiles que présente la vie à Catena. Événements marquants : Plus de 5000 événements d’histoire à vivre, chacun offrant des choix qui affectent les personnages que vous rencontrez. Connaissance riche : Explorez le monde de Catena à travers un vaste codex numérique regorgeant de traditions profondes, de personnages attachants et d’environnements cyberpunk époustouflants.

Avec de multiples fins à découvrir, NeuroNet : Mendax Proxy pourrait être à surveiller l’année prochaine. N’hésitez pas à partager vos premières réflexions sur le jeu ci-dessous.