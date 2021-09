Vidéo : voici l’analyse technique de Digital Foundry sur Sonic Colors Ultimate sur Nintendo Switch

AVERTISSEMENT : la vidéo ci-dessus contient des images clignotantes

La semaine dernière, il y a eu des rapports sur Couleurs soniques ultimes les joueurs rencontrant des problèmes dans la version Nintendo Switch.

Bien que certains de ces problèmes aient été causés par l’émulation, d’autres ont été trouvés dans la version actuelle. Sega et Blind Squirrel Games ont encouragé les joueurs à partager leurs commentaires et pendant ce temps, nous avons pu reproduire ces problèmes.

John Linneman de Digital Foundry a maintenant examiné de plus près chaque version du jeu et recommande d’éviter la version Switch si vous avez accès à une PS5 ou XSX :

“En général, mon expérience a été très positive sur PlayStation 5 et Series X – oui, il y a certainement des bugs ici, mais ce n’est pas si grave. Switch, cependant, est certainement le plus problématique du groupe et probablement le mieux à éviter pour le moment .”