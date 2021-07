VIDÉO: Voici notre premier aperçu de la série 2 de The Witcher de Netflix

12 juillet 2021 – 10h34

La bande-annonce de la deuxième série de l’émission télévisée The Witcher de Netflix a fait ses débuts ce week-end.

La promotion met en vedette Geralt de Rivia – joué par Henry Cavill – voyageant avec Ciri de Freya Allan vers la forteresse natale de Witcher de Kaer Morhen. Tout comme la première série, il y a beaucoup de discussions sur des concepts comme le destin.

La deuxième série de The Witcher devrait faire ses débuts le 17 décembre.

L’émission télévisée a fait ses débuts en décembre 2019 – ce qui semble être il y a longtemps, pour * une raison quelconque * – et est rapidement devenue l’une des premières séries les plus regardées sur Netflix à ce jour à l’époque. The Witcher a été renouvelé pour une deuxième série avant même le lancement de la première et il semble qu’une troisième soit également en préparation.

Netflix produit également un certain nombre de retombées pour l’émission télévisée, y compris un anime basé sur The Witcher – Nightmare of the Wolf, dont le lancement est prévu le 23 août – et une série télévisée préquelle se déroulant 1 200 ans avant les événements de la télévision principale. séries.

La showrunner Lauren Hissrich a déclaré qu’elle avait sept séries prévues pour The Witcher.

Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous :

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

