Vidéo: Voici un aperçu de Dragon Ball Z: Kakarot Battles fonctionnant sur Switch

in

Goku et compagnie reviendront sur la Nintendo Switch en septembre en Dragon Ball Z : Kakarot.

Avant la sortie de ce RPG d’action, Bandai Namco a distribué aux fans de Dragon Ball de nouvelles vidéos du jeu fonctionnant sur Switch. Dans la dernière bande-annonce japonaise, nous jetons un coup d’œil à quelques batailles rapides – tout cela semble très prometteur.

Bandai Namco montre toujours son soutien à Dragon Ball Xenoverse 2, trop. Dans une nouvelle bande-annonce, diffusée plus tôt cette semaine, les fans ont pu jeter un œil à Jiren (pleine puissance) – un personnage très présent dans la série animée Dragon Ball Super. Jiren arrive plus tard en automne. Comme vous pouvez le voir à la fin de cette bande-annonce, il y a aussi un teaser d’une fusion entre Goku et Vegeta.

Excités pour ce qui va arriver, les fans de Dragon Ball ? Dites-nous dans les commentaires.