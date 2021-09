Vidéo: voici un aperçu des mécanismes de combat dans Nickelodeon All-Star Brawl

in

La bagarre des étoiles Nickelodeon devrait arriver le mois prochain sur Switch selon une liste de Nintendo, et avant la sortie, l’éditeur GameMill Entertainment a partagé diverses exclusivités vidéo avec IGN.

Dans la dernière série de clips, nous examinons de plus près les mécanismes de combat du jeu, y compris le fonctionnement des dégâts et les différents types de mouvements proposés. C’est très similaire à Super Smash Bros. Ultimate, avec des pourcentages qui augmentent au fur et à mesure que les personnages sont renversés dans l’arène.

La vidéo suivante est une bagarre en arène à quatre joueurs avec Bob l’éponge, Leonardo, Patrick et April. Et à la suite de cela, il y a deux matchs 1v1 – montrant des combats plus complexes.

Tout s’annonce très prometteur. La seule plainte des fans de Nickelodeon jusqu’à présent semble être qu’il n’y a pas de travail vocal. Avec un peu de chance, quelque chose comme ça pourrait être corrigé plus tard, s’il y a suffisamment de demande pour cela.

Quelles sont vos propres impressions de ce bagarreur Nick jusqu’à présent? Allez-vous le vérifier quand il arrivera sur la Nintendo Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.