Vidéo : voici un autre regard sur le nouveau jeu de course de Square Enix, Chocobo GP

Image : Square Enix

Si vous aimez les jeux de course de style arcade et que vous en avez assez d’attendre que Nintendo sorte un nouveau jeu Mario Kart, alors Square Enix Chocobo GP pourrait valoir le coup d’oeil quand il arrivera l’année prochaine exclusivement sur le Switch.

La suite du classique PlayStation 1999 Course de chocobos a été révélé pour la première fois lors de la présentation de Nintendo Direct la semaine dernière, et maintenant de nouvelles images du jeu font surface en ligne via les aperçus du Tokyo Game Show 2021.

Voici un résumé avec l’aimable autorisation de Gematsu :

Semblable à Mario Kart, Chocobo GP inclura la possibilité de dériver dans les virages, ainsi que de collecter des objets appelés “Magicites” pour vous aider de différentes manières sur la piste. Les personnages viendront également avec leurs propres capacités et variantes uniques. Et il y aura aussi des modes multijoueurs en ligne et hors ligne, y compris la possibilité de participer à des tournois.

Seriez-vous intéressé à jouer à un coureur de karting comme celui-ci sur la Switch ? Dites-nous ci-dessous.