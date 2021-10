Vidéo : voici un premier aperçu de Dragon Quest X Offline, qui sera bientôt disponible en 2022

Plus tôt ce mois-ci, Square Enix a confirmé la version « hors ligne » du MMO Dragon Quête X viendrait sur la Nintendo Switch. J’arriverai au Japon le 26 février 2022 et s’intitule officiellement, Dragon Quest X hors ligne.

Si vous avez hâte de voir plus de ce jeu en action depuis sa première bande-annonce, Square Enix et le développeur BB Studio ont maintenant partagé un examen beaucoup plus approfondi du prochain RPG au tour par tour lors d’une récente diffusion PlayStation au Japon.

Vérifiez autour de la Marque de 10 minutes dans la vidéo ci-dessous pour voir le jeu en action. Il y a quelques images du terrain et des batailles.

Il n’y a toujours pas de mot sur une localisation possible, mais si nous entendons quelque chose – nous ne manquerons pas de vous le faire savoir. Seriez-vous intéressé par une version hors ligne de Dragon Quest X pour Nintendo Switch ? Commentez ci-dessous.