Vidéo : Vous avez manqué l’événement Ariana Grande ‘Rift Tour’ de Fortnite ? Regardez-le en entier ici

L’événement spécial Rift Tour de Fortnite est maintenant terminé, mais ne vous inquiétez pas si vous l’avez manqué – le tout est disponible pour regarder (ou revoir) ci-dessus.

Mettant en vedette une version numérique d’Ariana Grande et un mélange de ses chansons comme attraction principale, le spectacle a eu lieu quatre fois au cours du week-end, les joueurs pouvant participer et assister à chaque performance en se connectant au jeu à des heures précises. Il a duré 12 minutes au total, les joueurs présents étant aspirés dans une faille géante pour lancer les choses.

À partir de là, les joueurs ont fait l’expérience d’une vitrine visuelle accompagnée de la setlist de chansons suivante (merci, Eurogamer) :

Come & Go par Juice WRLD & Marshmello Audio par Sia, Diplo & Labrinth / LSD Victorious par Wolfmother 7 Rings par Ariana Grande Be Alright par Ariana Grande REM par Ariana Grande The Way par Ariana Grande feat. Les positions de Mac Miller par Ariana Grande

Certains fans aux yeux d’aigle ont repéré Kevin le Cube pendant la performance – comme le rapporte Eurogamer, le Cube semble être affiché sur la carte actuelle du jeu, suggérant potentiellement un retour dans un proche avenir.

