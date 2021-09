Vidéo : Vous voulez plus de séquences de comparaison OLED Switch ? Régalez-vous les yeux sur ça

Avec la console Switch OLED de Nintendo juste au coin de la rue, de plus en plus de choses ont fait leur apparition dans la nature. La semaine dernière, la première vidéo de déballage au monde est apparue, suivie peu de temps après par la première vidéo de comparaison, et nous avons maintenant un autre regard sur l’OLED assis à côté du système d’origine.

Ces dernières images proviennent du YouTuber Kevin Kenson, qui a réussi à mettre la main sur une version commerciale du système quelques semaines avant sa sortie officielle. Nous y voyons comment l’écran de l’OLED aide vraiment les couleurs vives à « pop » et les couleurs plus sombres à rester vraiment sombres – les noirs profonds n’ont jamais été aussi beaux sur un portable Nintendo.

Kenson mentionne que WarioWare : Get It Together ! est particulièrement idéal pour afficher des couleurs vives sur le nouvel écran, tandis qu’Undertale est idéal pour découvrir les noirs parfaits. Au milieu, et peut-être l’un des jeux que vous voudrez peut-être essayer en premier si vous achetez l’OLED le mois prochain, est Hades, qui mélange des couleurs vives et sombres.

Fait intéressant, Kenson prend également un moment pour répondre à la préoccupation selon laquelle le système OLED souffrira d’une image «pire» grâce à l’offre de la même résolution que le modèle d’origine, mais étirée sur son écran plus grand. Il explique que la différence est minime, que la distance de vision optimale est à peine modifiée, et que vous n’avez pas à vous soucier de remarquer le problème pendant que vous jouez.

Vous en voulez plus sur le Switch OLED ? Voici ce que nous avons pensé lorsque nous avons nous-mêmes mis la main sur le système.