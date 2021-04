Vidéo Warzone en tant que star d’Aston Villa dans une nouvelle bande-annonce de carte

La bicyclette de Jack Grealish qui donne un coup de pied à une grenade n’est probablement pas quelque chose que vous pensiez regarder ce soir.

Mais c’est exactement ce que fait la star d’Aston Villa dans une nouvelle bande-annonce pour célébrer la sortie d’une nouvelle carte Call of Duty WarZone.

Jack Grealish apparaît dans la nouvelle bande-annonce de Call of Duty: Warzone

Le lancement de la saison trois verra également une toute nouvelle carte introduite dans Warzone avec Grealish aidant avec un caméo brillant dans la bande-annonce.

L’international anglais apparaît à environ 1 minute 48 secondes après le début de la vidéo et est d’abord vu assis sur un canapé en train de jouer à Call of Duty: WarZone.

La caméra se tourne ensuite vers le gameplay, qui montre Grealish dans le jeu lui-même.

Il fait un keepy-up avec une grenade avant de la lancer à vélo sur des cibles ennemies.

La troisième saison de Call of Duty: Warzone verra une version moderne de Verdansk remplacée par une version de la guerre froide des années 80 de Verdansk.

La mise à jour de la saison trois est maintenant disponible pour PC, Xbox et PlayStation.

Le capitaine d’Aston Villa a peut-être un peu plus de temps libre pour le moment car il est sorti avec une blessure au tibia.

Le problème épineux l’a fait rater plusieurs matchs au cours du mois dernier, y compris la dernière pause internationale de l’Angleterre.

Grealish a été repéré lors d’une conversation avec Gareth Southgate la nuit dernière

Il a vu Villa perdre 2-1 contre Man City mercredi soir et a été vu en train de discuter avec le patron des Three Lions, Gareth Southgate, avant et pendant le match.