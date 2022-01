Vidéo : YouTuber exécute le test de rodage OLED du commutateur ultime, laissé allumé pendant plus de « 1 800 heures d’affilée »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Lorsqu’il a été révélé que la dernière révision matérielle de Nintendo pour le Switch comporterait un écran OLED, des inquiétudes ont immédiatement été soulevées quant à la possibilité d’un burn-in d’écran.

Bien que ce type d’affichage ait parcouru un long chemin depuis l’époque de la PlayStation Vita, le risque de burn-in est toujours présent. Heureusement, depuis le lancement du modèle Switch OLED, nous n’avons pas vraiment entendu parler d’histoires d’horreur, alors est-ce vraiment quelque chose dont il faut s’inquiéter ?

YouTuber ‘Wulff Den’ a laissé son propre modèle OLED allumé pendant plus de 1800 heures d’affilée pour voir ce qui se passerait. Le test a utilisé une capture d’écran statique dans le jeu de La Légende de Zelda : Breath of the Wild et le Hori SplitPad pour garder l’affichage du système actif. Alors, quel a été le résultat ? Il semble que vous puissiez à peine faire la différence :

« Il n’y a aucune différence dans les tests de couleur que j’ai effectués, vous pouvez également remarquer qu’il n’y a pas de marques de brûlure visibles après presque 2000 heures d’utilisation. La seule différence que vous pouvez voir est le blanc dans le plafond du sanctuaire, il est très légèrement plus sombre, et le blanc bleuâtre a une légère teinte verte. »

« … Si vous vous inquiétez du burn-in OLED sur votre Switch parce que vous avez environ 2000 heures dans un jeu, je pense que vous pouvez vous détendre un peu. Je ne pense pas que ce soit un problème pratique pour qui que ce soit. Je pense peut-être que dans environ 10 ans maintenant, nous pourrions voir comme un écran d’accueil qui était en mode clair incrusté sur une unité d’affichage quelque part, mais pour la plupart, vous n’avez rien à craindre. «

Wulff Den a l’intention de laisser le modèle OLED allumé pour voir ce qui se passera finalement, mais pour l’instant, après près de 2000 heures, tout semble bien se porter. Comment se passe votre propre modèle OLED ? Dites-nous ci-dessous.