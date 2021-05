Vidéos de Miss Univers 2021: Règles pour COVID

. Miss Univers interdit les baisers, les “selfies” et les câlins: Zozibini Tunzi a fait l’annonce

Miss Univers, le concours de beauté le plus important au monde, est déjà entré dans la dernière ligne droite de sa 69e édition, et pendant que la compétition progresse, où la sud-africaine Zozibini Tunzi remettra sa couronne, en raison des restrictions dues au COVID-19, les choses avec les fans, ils seront très différents.

Contrairement aux autres années, où les fans de Miss Univers pouvaient partager directement avec les candidats, prendre des photos, leur donner des conseils, et même leur montrer des signes d’affection, dans cette édition la règle d’or est de garder ses distances.

Cela a été révélé par l’actuelle Miss Univers, Zozibini Tunzi, qui, à travers une vidéo partagée sur le compte Instagram officiel du concours de beauté, a annoncé les règles que Miss Univers a imposées à ses fans.

«Nous aimons les fans, mais pour que nous soyons tous en sécurité (…) malheureusement, il n’y aura pas de câlins, pas d’interviews en personne sur le site, pas de selfies et pas de foule», a commenté la reine de beauté. “Nous sommes enthousiasmés par cette compétition, mais nous voulons rester en sécurité avec la coopération de tous.”

La Miss Univers sud-africaine a ajouté: «Je suis très excitée de voir qui recevra ma couronne lors de la 69e édition de Miss Univers le 16 mai…. Si vous prévoyez de nous rejoindre au Seminole Hard Rock Hotel & Casino, nous vous demandons de rester en sécurité en suivant ces directives. “

Et à en juger par les vidéos que les soi-disant «missologues» ont partagées sur les réseaux sociaux sur l’avancement de Miss Univers, et l’interaction que les fans ont avec les 74 candidats qui se battent pour la couronne de la plus belle de la planète, le les règles sont suivies à la lettre par les fans et les concurrents.

Malgré cela, les candidats sont toujours disponibles pour les fans, qui ont pu les apprécier, bien sûr avec des masques tout le temps, librement lorsqu’ils se déplacent dans l’hôtel où ils séjournent à Hollywood.

La cérémonie de couronnement aura lieu dimanche prochain, 16 mai, depuis le Seminole Hard Rock Hotel & Casino, dans un gala qui sera diffusé sur Telemundo, avec Jackie Bracamontes et Carlos Ponce, en tant que présentateurs de la spéciale en espagnol.

Au sein du groupe des reines latines, Miss Mexique: Andrea Meza, Miss Puerto Rico: Estefanía Soto, Miss Pérou: Janick Maceta Del Castillo, Miss Colombie, Laura Olascuaga, Miss Argentine: Alina Luz Akselrad et Miss Chili: Daniela Nicolás, elles sonnent bien favoris, à côté de Miss Canada: Nova Stevens, Miss Curaçao: Chantal Wiertz, Miss Inde: Adline Castelino, Miss Philippines: Rabiya Mateo et Miss Thaïlande: Amanda Obdam.