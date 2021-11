Vidéos: Portland englouti par des émeutes nocturnes alors que Kyle Rittenhouse acquitté de toutes les charges

Vendredi, les services de police des grandes villes américaines ont déclaré qu’ils gardaient un œil vigilant sur la situation après que Kyle Rittenhouse a été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation, y compris d’homicide par imprudence et d’homicide volontaire, à Kenosha, dans le Wisconsin.

Cela survient au milieu d’informations selon lesquelles certains manifestants ont parlé d’incendier le centre de justice de la ville, où se trouvent le siège du bureau de police de Portland, une prison du comté et plusieurs salles d’audience.

Un certain nombre de photos et de vidéos illustrant prétendument les troubles à Portland ont depuis été partagées sur Twitter, avec une séquence montrant une personne en fauteuil roulant renversée à la suite d’affrontements entre la police et des manifestants.

Les policiers ont utilisé des haut-parleurs pour demander aux émeutiers de se disperser ou de faire face à l’usage de la force, y compris des « armes au poivre et à impact », ainsi qu’une citation ou une arrestation.

La foule avait été largement dispersée à 23 heures, heure locale, et il n’est pas clair si des arrestations ont été effectuées, selon KOIN TV, la filiale de Portland à CBS.

POTUS a déclaré plus tôt que le verdict de Rittenhouse laisserait de nombreux Américains en colère et inquiets, y compris lui-même, mais que la décision du jury doit être reconnue.